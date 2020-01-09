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Большая солнечная печь мощностью 1000 кВт НПО Физика-Солнце АН РУз в поселке Солнце, Ташкентской области в Узбекистане.

Планируется проведение тендера на строительство солнечных электростанций

© Sputnik / Валерий Мельников
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200109/13177899/Planiruetsya-provedenie-tendera-na-stroitelstvo-solnechnykh-elektrostantsiy.html

Объявление тендерных торгов ожидается в первом квартале 2020-го. В прошлом году в Узбекистане был проведен первый этап международных тендерных торгов на строительства первой ФЭС мощностью 100 МВт в Навойиской области.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. В Министерстве энергетики Узбекистана состоялось обсуждение вопросов организации второго этапа тендерных торгов в рамках проекта Scaling solar II на строительства фотоэлектрических (солнечных) электростанций. Встреча прошла совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC), сообщает пресс-служба Минэнерго.

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В рамках Scaling solar II ожидается объявление тендера на один лот на строительство в Самаркандской и Джизакской областях Узбекистана двух фотоэлектрических станций (ФЭС) мощностью по 200 МВт каждая.

Объявление тендерных торгов ожидается в первом квартале 2020-го.

В 2019 году в Узбекистане при поддержке IFC был проведен первый этап международных тендерных торгов на строительство первой ФЭС мощностью 100 МВт в Навойиской области.

ОАЭ инвестируют $100 млн в строительство солнечной электростанции в Навои
Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана
ОАЭ инвестируют $100 млн в строительство солнечной электростанции в Навои

В первом этапе приняли участие 23 компании из КНР, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, Южной Африки, России, Испании, Норвегии и Франции. Предквалификационный отбор прошли 11 компаний.

Тендерные коммерческие предложения были предоставлены пятью компаниями: Acwa Power (Саудовская Аравия), Jinko Power и Aljoimah Energy & Water Consortium (КНР/Саудовская Аравия), Masdar (ОАЭ); TBEA Xinjianing Sunoasis Co Ltd (КНР) и Total Eren (Франция).

Напомним, что по результатам изучения и оценки технических и коммерческих предложений претендентов тендерной комиссией победителем первого этапа международного тендера была объявлена компания Masdar (ОАЭ) с тарифом 2,679 цента США за 1 кВт.ч выработанной электроэнергии и сроком строительства в течение 12 месяцев.

Теги:
Джизакская область, Самаркандская область, Навоийская область, Узбекистан, электростанция, Солнечная энергия, Минэнерго



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