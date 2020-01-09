Минфин покупает долю в коммерческом банке более чем за 700 млрд сумов

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. На внеочередном общем собрании акционеров АКБ "Кишлок курилиш банк" было принято решение увеличить государственную долю в уставном капитале финучреждения за счет имеющейся задолженности перед государственным бюджетом в размере 780,5 млрд сумов. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по развитию рынка капитала.

Согласно открытым данным, "Кишлок курилиш банк" выпустит более 6,5 млрд простых акций номинальной стоимостью 119,25 сума.

Акции будут выпущены по закрытой подписке и переданы Министерству финансов в течение 60 дней после государственной регистрации данного решения.

На сегодня размер уставного капитала АКБ "Кишлок курилиш банк" составляет 1,07 трлн сумов. Государственная доля в уставном капитале банка - 96,47%. В случае вышеуказанного увеличения государственной доли размер уставного капитала банка повысится на 78%.

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В сообщении отмечается, что, согласно статье 60 закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном фонде (уставном капитале) общества за счет имеющейся налоговой и иной задолженности перед государством принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров при наличии согласия акционеров (кроме государства), владельцев не менее двух третей размещенных голосующих акций общества.