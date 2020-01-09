Оценивать уровень развития предпринимательства начнут с весны 2020 года

До 1 марта 2020-го будет запущена автоматизированная онлайн-информационная система BUSINESS INDICATOR для расчета и оценки показателей развития предпринимательства.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Принято постановление правительства "О мерах по внедрению системы оценки уровня развития предпринимательства в регионах республики", сообщает пресс-служба Минюста.

В соответствии с документом, с 1 марта 2020 года введут систему оценки уровня развития предпринимательства в регионах республики.

До 1 марта 2020-го будет запущена автоматизированная онлайн-информационная система BUSINESS INDICATOR для расчета и оценки показателей развития предпринимательства.

Для разработки данной системы и оказания ей технических услуг будет заключен договор в порядке исключения путем отбора лучших предложений без проведения тендерных (отборочных) торгов.

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Оценка будет проводиться по итогам полугодия и года. На этой основе составят рейтинг Республики Каракалпакстан, областей и городов Ташкента, а также районов и городов. Вместе с тем планируется финансово поощрять управленческие кадры организаций, местных исполнительных органов власти организации региона с высокими показателями в рейтинге.

Оценка будет проводиться Министерством экономики и промышленности и Министерством юстиции.