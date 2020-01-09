ЦБ проанализировал внутренний валютный рынок за 2019 год

Анализ структуры по целям покупки валютных средств показывает, что основная часть (72%) купленной валюты была направлена на оплату импорта оборудования, товаров и сырьевых материалов производственного назначения.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Центральный банк Узбекистана подготовил обзор внутреннего валютного рынка и подытожил тенденции его развития в 2019 году.

Внутренний валютный рынок в 2019-м формировался в условиях увеличения объемов операций и количества участников во всех сегментах.

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В целом, совокупный объем операций на внутреннем валютном рынке составил $15,5 млрд, увеличившись в 1,4 и 2,2 раза по сравнению с 2018 и 2017 годами соответственно.

Пресс-служба ЦБ Узбекистана Динамика изменения спроса на иностранную валюту в отдельных сегментах внутреннего валютного рынка

Анализ структуры по целям покупки валютных средств показывает, что основная часть (72%) купленной валюты была направлена на оплату импорта оборудования, товаров и сырьевых материалов производственного назначения, 15% - импорта ТНП и медикаментов, 9% - погашение иностранных кредитов, 2% - репатриацию доходов и 2% - для прочих целей.

Пресс-служба ЦБ Узбекистана Структура целей покупки иностранной валюты

Количество хозсубъектов-покупателей валютных средств в течение 2019-го выросло в 1,5 раза и к концу года достигло 7,6 тыс. ед. против 5,1 тыс. ед. в декабре 2018-го.

Операции с физическими лицами

В 2019 году через валютно-обменные пункты физическими лицами продано $3,8 млрд против $2,7 млрд в 2018-м (рост на 41%), куплено $1,8 млрд (в 2018 году $975 млн - рост в 1,9 раза).

Сальдо валютных операций между банками и физическими лицами по покупке и продаже иностранной валюты составило $2,0 млрд, что на 16% (или $276 млн) больше, чем в 2018 году.

При этом, несмотря на сезонное снижение денежных переводов, в декабре был зафиксирован исторический максимум по продаже ($500 млн) и покупке ($305 млн) физическими лицами наличной иностранной валюты, что может объясняться активизацией погашения финансовых обязательств со стороны населения и предпринимателей, традиционно осуществляющих их к концу года.

Динамика обменного курса

Динамика обменного курса формировалась с учетом соотношения текущего уровня спроса и предложения на валютном рынке, отражая также внутренние и внешние факторы воздействия.

Так, в первой половине года в условиях умеренного роста спроса и предложения, а также относительно меньших объёмов интервенций по сравнению с целевыми объемами продаж, курс сума к доллару США в ходе торговых сессий на валютной бирже ослаб на 2,8%.

В июле и августе 2019 года под воздействием девальвации валют отдельных стран – торговых партнеров и, как следствие, повышения девальвационных ожиданий, а также роста спроса на валюту курс сума обесценился на 10,2%.

Пресс-служба ЦБ Узбекистана Динамика курса доллара США к суму на торгах на УзРВБ в 2019 году (сумм/долл. США)

В последующих месяцах 2019-го курс сума оставался относительно стабильным, или девальвировался на 1,3% в течение сентября и ноября 2019 года, а в декабре незначительно укрепился на 0,1%.

В целом в течение 2019-го курс национальной валюты к доллару США девальвировался на 13,9% по сравнению с началом года (с 8 341 до 9 501 сум/долл.).