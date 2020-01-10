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Городское освещение

Китайская компания готова вложить $7 млн в уличное освещение Узбекистана

© Sputnik / Сергей Аверин
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200110/13186400/Kitayskaya-kompaniya-gotova-vlozhit-7-mln-v-ulichnoe-osveschenie-Uzbekistana.html

В Агентстве по привлечению иностранных инвестиций состоялась встреча с инвесторами из Китая. Предварительной территорией реализации проекта определена Хорезмская область.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. В Агентстве по привлечению иностранных инвестиций организованы переговоры с заместителем генерального директора китайской компании Tulufan Xindian Ganta Li Qizhi, сообщает пресс-служба структуры.

Фонарь на солнечных батареях. Архивное фото
© Flickr / Greg Goebel
Фонари на солнечных батареях появились в сквере Пушкина в Ташкенте

Существующее дорожное освещение на региональных трассах Узбекистана нуждается в улучшении и внедрении современных технологий, подчеркивали участники дискуссии. Китайская компания заинтересована в реализации проекта по налаживанию производственной линии изготовления осветительного оборудования для магистралей республики и готова выделить около $7 млн.

Предварительной территорией реализации производственной линии определена Хорезмская область (с учетом существующей свободной экономической зоны "Хазарасп").

Для свободной экономической зоны "Хазарасп" разработано 25 проектов >>

Руководство китайской компании планирует посетить Узбекистан в марте этого года для подробного изучения возможностей для реализации проекта. При положительной оценке иностранная сторона подпишет меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между компанией Tulufan Xindian Ganta и хокимиятом Хорезмской области.

Теги:
инфраструра, сотрудничество, Китай, Узбекистан



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