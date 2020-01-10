Китайская компания готова вложить $7 млн в уличное освещение Узбекистана

В Агентстве по привлечению иностранных инвестиций состоялась встреча с инвесторами из Китая. Предварительной территорией реализации проекта определена Хорезмская область.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. В Агентстве по привлечению иностранных инвестиций организованы переговоры с заместителем генерального директора китайской компании Tulufan Xindian Ganta Li Qizhi, сообщает пресс-служба структуры.

Существующее дорожное освещение на региональных трассах Узбекистана нуждается в улучшении и внедрении современных технологий, подчеркивали участники дискуссии. Китайская компания заинтересована в реализации проекта по налаживанию производственной линии изготовления осветительного оборудования для магистралей республики и готова выделить около $7 млн.

Предварительной территорией реализации производственной линии определена Хорезмская область (с учетом существующей свободной экономической зоны "Хазарасп").

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Руководство китайской компании планирует посетить Узбекистан в марте этого года для подробного изучения возможностей для реализации проекта. При положительной оценке иностранная сторона подпишет меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между компанией Tulufan Xindian Ganta и хокимиятом Хорезмской области.