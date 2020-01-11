Узбекистан улучшил показатели в Глобальном индексе продовольственной безопасности

Исследование проводится с 2012 года и на данный момент представляет наиболее полный комплекс показателей состояния продовольственной безопасности по различным странам мира.

ТАШКЕНТ, 11 января – Sputnik. The Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского журнала The Economist) опубликовал отчет по индексу "Глобальной продовольственной безопасности" за 2019 год.

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В этом году, так же как и в 2018-м, в рейтинг вошли 113 государств.

Индекс измеряет политику государств и эффективность работы их учреждений в сфере продовольственной безопасности.

В исследовании представлен анализ трех основных групп показателей продовольственной безопасности стран мира:

Уровень доступности и потребления продуктов питания. Наличие и достаточность продуктов питания. Уровень качества и безопасности продуктов питания.

Указанные категории включают 28 различных показателей, значения которых измеряются в течение двухлетнего периода. При расчете используются данные международных организаций и национальных институтов. На основе анализа показателей составляется итоговый рейтинг стран мира по Индексу продовольственной безопасности. Высокая позиция страны в рейтинге означает, что её продовольственная безопасность находится на высоком уровне.

В целом, в течение 2019 года 87 стран улучшили свои показатели, в 18 странах уровень продовольственной безопасности снизился, уровень показателей в 8 странах остался без изменений.

Занимавший в 2018-году 80-ю строчку в рейтинге Узбекистан улучшил показатели и поднялся на 71-строчку. Казахстан (48 место) и Таджикистан (93 место) также улучшили свои рейтинги в данном индексе.

По показателям Узбекистана улучшились показатели способности городов впитывать потоки продуктов питания, безопасность продуктов питания, тарифы на импорт сельскохозяйственной продукции. Но вместе с тем, такие показатели как волатильность производства сельскохозяйственной продукции, государственные расходы на исследования в сфере сельского хозяйства и изменение средней стоимости продуктов питания показали отрицательную динамику.

Следует также отметить что, Узбекистан показывал ранее намного лучшие результаты. В 2016 году наше государство заняло 64 место в данном международном рейтинге.