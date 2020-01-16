Китай выделит $12 млн на производство дешевых грузовиков в Узбекистане

Инвестиции будут направлены на увеличение объема производства до шести тысяч единиц техники в год, освоение производства новых моделей и локализацию комплектующих деталей.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. "Узавтосаноат", китайская компания Sinotruk и немецкий концерт MAN Truck & Bus SE подписали соглашение о создании совместного предприятия Uz Truck and Bus Motors, сообщает пресс-служба "Узавтосаноата".

Новая компания будет создана на базе существующей JV MAN Auto-Uzbekistan, выпускающей грузовики. Объем китайских инвестиций в уставной фонд предприятия составил 12,1 миллиона долларов.

"Выбор такого партнера, как Sinotruk, обусловлен важными факторами, среди которых - популярность данной техники на рынке Узбекистана и стран Центральной Азии, доступность, качество и широкий ассортимент продукции. Также с 2009 года 25% плюс одна акция компании Sinotruk принадлежат немецкому концерну MAN Truck & Bus SE (один из учредителей СП JV MAN Auto-Uzbekistan)", - отметили в пресс-службе.

Инвестиции будут направлены на увеличение производственных мощностей с трех до шести единиц коммерческой техники в год, освоение производства новых моделей и локализацию комплектующих деталей.

"Данный проект позволит создать более 100 дополнительных рабочих мест, увеличить экспортный потенциал предприятия, а также поэтапно повысить уровень локализации производимой коммерческой техники до 50%", - рассказали в "Узавтосаноате".

Также отмечается, что данное решение было принято в целях насыщения рынка более бюджетными и в то же время качественными грузовыми автомобилями, которые будут конкурентоспособны и доступны покупателям.

Открытие нового предприятия повысит конкуренцию между различными брендами внутри республики, а также освоения производства техники грузоподъёмностью от 5 до 70 тонн, включая карьерные самосвалы.

Ранее Антимонопольный кабинет Узбекистана назвал вложение китайской Sinotruk в JV MAN Auto-Uzbekistan одной из пяти крупнейших сделок по экономической концентрации, одобренной в прошлом году.