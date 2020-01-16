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Акционерное общество Узбекэнерго

Стала известна стоимость строительства новой гостиницы около сквера

АО "Узбекэнерго"
Экономика
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Отель включили в список тех проектов, которые поручено проработать в 2020-м. Общий срок реализации — 2020-2023 годы.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Утвержденная главой государства 9 января Инвестиционная программа на 2020-2022 годы раскрыла детали проекта по строительству отеля в центре Ташкента.

Здание Узбекнефтегаза в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Узбекэнерго" и "Узбекнефтегаз" будут реструктуризованы

Напомним, новый гостиничный комплекс расположится на месте административного здания АО "Узбекэнерго", следует из постановления президента.

Выяснилось, что гостиницу включили в список тех проектов, которые поручено проработать в 2020-м. Общий срок реализации — 2020-2023 годы.

Планируется построить 4-5-звездочную гостиницу под европейским брендом. Прогнозная стоимость — $50 млн. К концу весны ожидается разработка инвестиционного соглашения.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, Строительство, Инвестиции, гостиница



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