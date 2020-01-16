В ЦБ рассказали, как удается сдерживать цены на товары и тарифы

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Узбекистан входит в активную фазу инфляционного таргетирования. Если текущие тренды инфляции сохранятся, то в ближайшем будущем ставка снизится, заявил на пресс-конференции заместитель председателя Центрального банка Ильхом Норкулов.

Как сообщалось ранее , по итогам 2019 года инфляция сформировалась вблизи верхней границы прогнозного коридора (13,5-15,5%) и составила 15,2%.

Наиболее заметно выросли цены на муку и хлебобулочные изделия (24,8%), мясопродукты (23,4%), фрукты и овощи (14,5%), а также на услуги пассажирского транспорта (13%). Все же в конце года отмечено замедление темпов инфляции - в последнем квартале 2019 года до 5% по сравнению с 5,7% в аналогичном периоде 2018 года.

Рост производства сельскохозяйственной продукции, текстильной и строительной промышленности будет способствовать увеличению объемов предложения на внутреннем потребительском рынке, что также является фактором снижения темпов инфляции.

Согласно предварительным оценкам, рост ВВП за 2019 год составил 5,5-5,6%. Условия для роста экономики в течение прошлого года оставались благоприятными, во многом, благодаря стимулирующей фискальной и кредитной политике, а также положительной динамике цен на основные сырьевые экспортные товары.

Умеренный рост кредитования также позволит предотвратить чрезмерный скачок спроса в экономике, уменьшая, таким образом, давление на инфляцию и обменный курс. По словам Ильхома Норкулова, кредитные портфели банков должны быть качественными, тогда некоторое замедление объемов кредитования не отразится на росте ВВП.

Кроме того, банки начали использовать другие инструменты поддержания ликвидности. Например, облигации, которые стали активно выпускаться Центральным банком в последнее время.

Снижению влияния со стороны факторов спроса также будет способствовать умеренный, по сравнению с прошлыми годами, рост номинального уровня доходов населения в 2020 году.

Важным является рост объемов депозитов населения в банках в национальной валюте. Ставки по депозитам растут, при этом, наблюдается увеличение средних сроков депозитных операций.

Совокупная денежная масса в 2019 году выросла на 13,8%, а в национальной валюте – 14,4%. Благодаря развитию платежных систем за 2019 год доля наличных денег в общей денежной массе снизилась с 27,6% до 26,6%.

В то же время необходимость разрешения проблем, связанных с бесперебойной подачей электроэнергии и газа для экономики, может потребовать существенной корректировки цен в 2020 году.