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Денежные купюры: евро и доллары

Доллар и евро сдают позиции: новый курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200120/13259766/Dollar-i-evro-sdayut-pozitsii-novyy-kurs-valyut-v-Uzbekistane.html

После резкого взлета, произошедшего на прошлой неделе, американская и единая европейская валюты подешевели.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал курс валют, который будет действовать с 21 января 2020 года. 

Доллар после резкого взлета подешевел на 3,71 сума — до 9 547,05 сума. Евро, который на прошлой неделе тоже значительно прибавил, теперь сдался: за его будут давать на 34,68 сума меньше — 10 585,77 сума.

Курсы валют с 21.01.2020
Центральный банк Узбекистана
Курс валют в Узбекистане с 21 января 2020 года

Российский рубль ослаб на 1,53 сума — до 155,06 сума.

Напомним, Центробанк больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
рубль, евро, доллары, валюта, Экономика, Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан



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