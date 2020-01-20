Доллар и евро сдают позиции: новый курс валют в Узбекистане

После резкого взлета, произошедшего на прошлой неделе, американская и единая европейская валюты подешевели.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал курс валют, который будет действовать с 21 января 2020 года.

Доллар после резкого взлета подешевел на 3,71 сума — до 9 547,05 сума. Евро, который на прошлой неделе тоже значительно прибавил, теперь сдался: за его будут давать на 34,68 сума меньше — 10 585,77 сума.

Центральный банк Узбекистана Курс валют в Узбекистане с 21 января 2020 года

Российский рубль ослаб на 1,53 сума — до 155,06 сума.

Напомним, Центробанк больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.