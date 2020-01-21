Открытие криптобиржи в Узбекистане: в стране появятся кафедры по блокчейну

Гражданам республики будет предоставлено право продавать криптовалюту на бирже, а резиденты смогут пользоваться всеми услугами в рамках национального законодательства.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В Узбекистане открылась криптобиржа под названием UzNEX, сообщает УзА.

В Корейском культурном центре в столице 20 января состоялись международная конференция, посвященная технологии блокчейна, а также церемония открытия криптобиржи.

В конференции приняли участие руководители ведущих компаний в области блокчейна Южной Кореи, Японии, Сингапура, министерств и ведомств Узбекистана.

УзА Открытие криптобиржи в Узбекистане

UzNEX является единственной криптобиржей в Центральной Азии, на ее рынке действуют национальная валюта, кредитные карты и доллары США. Гражданам Узбекистана будет предоставлено право продавать криптовалюту на бирже, а резиденты республики смогут пользоваться всеми услугами криптовалютной биржи в рамках национального законодательства.

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При этом если человек даже не имеет определенного опыта в этой сфере, он может ежедневно, еженедельно и ежемесячно наблюдать за инвестиционной стратегией профессиональных инвесторов, получающих высокую прибыль. Эксперты по безопасности ведущих криптобирж мира будут круглосуточно и непрерывно осуществлять мониторинг системы платформы. А центр инженерной технологии в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предоставит специализированные решения. Кроме того, известная во всем мире в области безопасности цифровых активов компания BitGo предоставит "горячий кошелек".

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На платформах UzMex UzSTX, предоставляющих социальные цифровые ресурсы, любой человек в мире может осуществить финансовое инвестирование, перевод денег и кредитование через мобильный телефон или личный компьютер.

Компания KOBEA GROUP - учредитель первой в Узбекистане криптобиржы UzNEX - в будущем планирует открыть в ведущих вузах Узбекистана специальные кафедры по блокчейну.

На конференции были представлены доклады на такие темы, как тенденции развития цифровых технологий в мире, их значение в обеспечении экономического развития Узбекистана, перспективы технологии блокчейна, роль криптобиржы UzNEX в социально-экономической жизни страны, предстоящая работа компании KOBEA GROUP в Узбекистане.

Напомним, в республике планируют первыми в мире провести размещение криптоактивов для привлечения инвесторов в государственные компании Mobiuz и "Узбекгидроэнерго".

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В частности, в целях развития предлагается создать Национальный майнинг-пул.

С 1 февраля предлагается сделать промышленный майнинг лицензируемым видом деятельности, а частный - регистрировать в Национальном майнинг-пуле.