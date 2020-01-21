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Международный банк направит в Узбекистан $2,4 млрд инвестиций

Пресс-служба МИВТ
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200121/13268879/Mezhdunarodnyy-bank-napravit-v-Uzbekistan-24-mlrd-investitsiy.html

В рамках встречи был рассмотрен проект программы партнерства АБИИ с Узбекистаном на 2020-2022 гг., включающей реализацию инвестпроектов в сферах жилищно-коммунального обслуживания, дорожного строительства, энергетики, строительства доступного жилья и т. д.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана провел встречу с новым вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций(АБИИ).

Как сообщает пресс-служба МИВТ, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и ход реализации инфраструктурных инвестиционных проектов в сфере развития систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, благоустройства и дорожного строительства. 

Было подчеркнуто, что 2019 год стал точкой беспрецедентного роста масштабов сотрудничества за счет запуска крупных инфраструктурных проектов в Узбекистане.

Также в рамках встречи был рассмотрен проект программы партнерства АБИИ с Узбекистаном на 2020-2022 гг., включающей реализацию инвестиционных проектов в сферах жилищно-коммунального обслуживания, дорожного строительства, энергетики, строительства доступного жилья и развития частного сектора в сфере инфраструктуры на сумму более 2,4 млрд долларов.

Школьники
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Среди них есть такие масштабные проекты, как модернизация инфраструктуры Республики Каракалпакстан, Бухарской и Хорезмской областей, софинансирование программы комплексного развития средних городов со Всемирным банком, софинансирование электрификации железной дороги "Бухара-Ургенч-Хива" совместно с Азиатским банком развития.

По итогам встречи была достигнута договоренность об активизации взаимодействия в рамках реализуемых инициатив, имея в виду переход в активную фазу практической реализации проектов, что позволит АБИИ укрепить свое присутствие в Узбекистане в качестве ключевого финансового партнера

Теги:
Узбекистан, партнерство, Торговля, Инвестиции, министерство



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