Проекту по производству шин в Ангрене придадут ускорение

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана и ПАО "Татнефть" договорились об ускорении реализации проекта по производству шин на ООО "Первый резинотехнический завод" в Ангрене, сообщили в пресс-службе Минэнерго страны.
"Сторонами согласованы дальнейшие действия по ускорению реализации проекта "Второй этап производства шин и других видов продукции" на ООО "Первый резинотехнический завод", — говорится в публикации на Telegram-канале Минэнерго.
Участники встречи обсудили ход реализации несокльких инвестиционных проектов, в числе которых — проведение геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Узбекистана, интенсификация добычи нефти, расширение сети АЗС "Татнефть" в Ташкенте.
АО "Узхимпром" завершило строительство шинного завода стоимостью около 200 миллионов долларов в августе 2018 года. Мощность производства — 3 миллиона автомобильных шин, 200 тысяч сельскохозяйственных шин и 100 тысяч погонных метров конвейерной ленты в год. Генеральными подрядчиками проекта выступили китайские Poly Technologies и Linglong.
До запуска завода в Ангрене шины в Узбекистане не производились и в полном объеме импортировались из стран СНГ, в частности, России, а также из Китая. Новое предприятие предназначено для удовлетворения потребностей GM Uzbekistan (Асака, Андижанская область) и ООО "Самаркандский автомобильный завод".