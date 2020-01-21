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Монтаж автомобильных шин

Проекту по производству шин в Ангрене придадут ускорение

© Sputnik / Константин Чалабов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200121/13273983/Proektu-po-proizvodstvu-shin-v-Angrene-pridadut-uskorenie.html

Соглашение о создании совместного предприятия по управлению ООО "Первый резинотехнический завод" в Ташкентской области было подписано представителями АО "Узхимпром" и российской компании "Татнефть" в конце ноября 2019 года.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана и ПАО "Татнефть" договорились об ускорении реализации проекта по производству шин на ООО "Первый резинотехнический завод" в Ангрене, сообщили в пресс-службе Минэнерго страны.

Эмблема нефтяной компании Татнефть
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов провел в Ташкенте переговоры с генеральным директором "Татнефти" Наилем Магановым.

"Сторонами согласованы дальнейшие действия по ускорению реализации проекта "Второй этап производства шин и других видов продукции" на ООО "Первый резинотехнический завод", — говорится в публикации на Telegram-канале Минэнерго.

Участники встречи обсудили ход реализации несокльких инвестиционных проектов, в числе которых — проведение геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Узбекистана, интенсификация добычи нефти, расширение сети АЗС "Татнефть" в Ташкенте.

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Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
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В конце ноября 2019 года "Татнефть" и АО "Узхимпром" подписали в Ташкенте соглашение о создании совместного предприятия по управлению ООО "Первый резинотехнический завод" в Ангрене. Доля "Татнефти" в СП составляет 51%, инвестиции в развитие завода могут составить минимум 500 миллионов долларов. По данным "Узхимпрома", до конца 2019 года с участием "Татнефти" планировалось подготовить ТЭО проекта по расширению мощностей и номенклатуры производимой шинным заводом продукции.

АО "Узхимпром" завершило строительство шинного завода стоимостью около 200 миллионов долларов в августе 2018 года. Мощность производства — 3 миллиона автомобильных шин, 200 тысяч сельскохозяйственных шин и 100 тысяч погонных метров конвейерной ленты в год. Генеральными подрядчиками проекта выступили китайские Poly Technologies и Linglong.

До запуска завода в Ангрене шины в Узбекистане не производились и в полном объеме импортировались из стран СНГ, в частности, России, а также из Китая. Новое предприятие предназначено для удовлетворения потребностей GM Uzbekistan (Асака, Андижанская область) и ООО "Самаркандский автомобильный завод".

Теги:
Министерство энергетики, Узбекистан, завод, шины, Экономика, Узбекистан, Россия, Татнефть



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