Экспортерам плодоовощной продукции предоставят субсидии на обучение и маркетинг

Министерство финансов за счет средств государственного бюджета и Всемирного банка компенсирует 50% расходов на обучение новым технологиям производства плодов и овощей, проведение мониторинга агротехнических мероприятий и маркетинговых исследований рынков.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Экспортерам плодоовощной продукции предоставят субсидии на обучение, маркетинг рынков и проведение мониторинга соблюдения технологий, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Утвержден порядок предоставления субсидий фермерским и дехканским хозяйствам, которые выращивают и экспортируют плоды и овощи, а также являются членами сельскохозяйственных объединений.

Министерство финансов за счет средств государственного бюджета и Всемирного банка будет компенсировать 50% расходов на обучение новым технологиям производства плодов и овощей, проведение мониторинга агротехнических мероприятий и маркетинговых исследований рынков.

Субсидии будут предоставляться Агентством по продвижению экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли.

Для контроля своевременного и качественного проведения агротехнических мероприятий экспортер может нанимать агрономов, половина заработной платы которых также финансируется за счет субсидий.

В мае 2019 года постановлением президента были введены новые инструменты поддержки экспортеров. В частности, Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности начал предоставлять экспортерам компенсации на покрытие процентных расходов по предэкспортным кредитам. Также экспортерам предоставляются поручительства по кредитам коммерческих банков в размере до 50% включительно от суммы предэкспортного кредита, но не более чем на 4 млрд сумов.

Внедрен механизм предоставления экспортерам субсидии на компенсацию до 50% затрат на транспортировку железнодорожным транспортом при экспорте продукции по специальному перечню в страны дальнего зарубежья.

Кроме того, предприятия, у которых доля экспорта готовой продукции в общей выручке составляет более 50% по итогам отчетного периода, получили отсрочку по уплате налога на добавленную стоимость сроком до 120 дней со дня принятия таможенной декларации при импорте сырья, комплектующих изделий и материалов, используемых при производстве экспортируемой продукции.

Механизм экспорта плодоовощной продукции упрощен в конце 2018 года. Юридические лица могут экспортировать ее без предоплаты, открытия аккредитива, оформления гарантии банка и наличия полиса по страхованию экспортного контракта от политических и коммерческих рисков.

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Наряду с этим, субъекты предпринимательства имеют право экспортировать плоды и овощи без лицензии на оптовую торговлю. При этом экспортируемая плодоовощная продукция, не подлежит таможенному досмотру, кроме случаев выявления признаков риска нарушения таможенного законодательства.