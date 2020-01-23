В Узбекистане предприятия в форме ООО обяжут проводить аудиторские проверки

В настоящее время аудиторским проверкам, вне зависимости от размера активов, подлежат акционерные общества, кредитные и страховые организации, инвестиционные фонды, биржи, предприятия с государственной долей и государственные унитарные предприятия.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО) в Узбекистане с апреля 2020 года будут проходить обязательные аудиторские проверки, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Соответствующие поправки внесены в законы "Об аудиторской деятельности", "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью".

В настоящее время аудиторским проверкам, вне зависимости от размера активов, подлежат акционерные общества, кредитные и страховые организации, инвестиционные фонды, биржи, предприятия с государственной долей и государственные унитарные предприятия.

С 23 апреля проводить проверки должны будут и предприятия в форме ООО, но — не все, а только те, у которых по итогам отчетного года балансовая стоимость активов составляет свыше 100 тысяч базовых расчетных величин, то есть на сегодняшний день — более 22,3 миллиарда сумов.

Уклонение от проведения обязательной аудиторской проверки чревато для должностных лиц административным штрафом.

Напомним, в сентябре 2018 года было принято постановление президента по дальнейшему развитию аудиторской деятельности, утвержден план мероприятий на 2019-2020 годы. В частности, стоит задача повысить доверие к аудиторским организациям, чтобы проверки рассматривались не как обременительные процедуры, а как гарант подтверждения достоверности финансовой отчетности.