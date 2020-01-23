Коэффициент возвратности денег, выпущенных в обращение в 2019 году - почти 99%

Основная потребность в наличных деньгах в 2017 году формировалась за счет выплаты пенсий, пособий и заработной платы. В 2019 году наличные деньги в основном направлялись для снятия их с банковских карт и на покупку иностранной валюты физическими лицами.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Центральный банк Узбекистана представил краткий обзор о состоянии налично-денежного обращения в республике.

Так, в 2019 году среднемесячный оборот наличных денег через кассы банков составил 23,9 трлн сумов, в целом за год 287,1 трлн сумов, и по сравнению с 2017 и 2018 годом этот показатель вырос соответственно в 3,4 и 1,7 раза.

В 2017 году коэффициент возвратности денег, выпущенных в обращение, составил – 86,6 %, 2018 году – 96,9 %, а в нынешнем - этот показатель вырос до 98,7 %.

В 2017 году доля месячного объема банковских поступлений в наличных денег в обращении составлял 18,6 %, а в 2018 году этот показатель достиг 31,7 % и в 2019 году – 46,6 %.

Данная тенденция объясняется внедрением новых инструментов и механизмов безналичных расчетов, дальнейшей либерализацией валютного рынка и расширением сети банкоматов.

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Дальнейшая либерализация процессов получения наличных денег населением и хозяйствующими субъектами через банки также нашла свое отражение в изменениях целевой структуры расхода.

Основная потребность в наличных деньгах в 2017 году формировалась за счет выплаты пенсий, пособий и заработной платы. В 2019 году наличные деньги в основном направлялись для снятия их с банковских карт и на покупку иностранной валюты физическими лицами.

Пресс-служба ЦБ Доля расходов наличных денег на покупку иностранной валюты за 2019 год, по сравнению с 2017 годом, выросла на 7,9 процентных пункта, и составила 22,8 процента.

В 2019 году из поступивших на банковские карты 112,7 трлн. сум, обналичены были 36,6 трлн. сум, или 32,4 процента. Рост по сравнению с 2017 годом составил 6,1%, по отношению к 2018 году – 17,4%.