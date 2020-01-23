19:57 23 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Узбекская валюта - сум

Коэффициент возвратности денег, выпущенных в обращение в 2019 году - почти 99%

Sputnik / Андрей Тешаев
Экономика
Получить короткую ссылку
100 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/630/43/6304304.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200123/13288677/Koeffitsient-vozvratnosti-deneg-vypuschennykh-v-obraschenie-v-2019-godu---pochti-99.html

Основная потребность в наличных деньгах в 2017 году формировалась за счет выплаты пенсий, пособий и заработной платы. В 2019 году наличные деньги в основном направлялись для снятия их с банковских карт и на покупку иностранной валюты физическими лицами.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Центральный банк Узбекистана представил краткий обзор о состоянии налично-денежного обращения в республике.

Так, в 2019 году среднемесячный оборот наличных денег через кассы банков составил 23,9 трлн сумов, в целом за год 287,1 трлн сумов, и по сравнению с 2017 и 2018 годом этот показатель вырос соответственно в 3,4 и 1,7 раза.

Мужчина пересчитывает доллары США, фото из архива
© Sputnik / Anton Denisov
ЦБ проанализировал внутренний валютный рынок за 2019 год

В 2017 году коэффициент возвратности денег, выпущенных в обращение, составил – 86,6 %, 2018 году – 96,9 %, а в нынешнем - этот показатель вырос до 98,7 %.

В 2017 году доля месячного объема банковских поступлений в наличных денег в обращении составлял 18,6 %, а в 2018 году этот показатель достиг 31,7 % и в 2019 году – 46,6 %.

Данная тенденция объясняется внедрением новых инструментов и механизмов безналичных расчетов, дальнейшей либерализацией валютного рынка и расширением сети банкоматов.

ЦБ выставил на торги облигации на сотни миллиардов сумов >>

Дальнейшая либерализация процессов получения наличных денег населением и хозяйствующими субъектами через банки также нашла свое отражение в изменениях целевой структуры расхода.

Основная потребность в наличных деньгах в 2017 году формировалась за счет выплаты пенсий, пособий и заработной платы. В 2019 году наличные деньги в основном направлялись для снятия их с банковских карт и на покупку иностранной валюты физическими лицами.

 

Доля расходов наличных денег на покупку иностранной валюты за 2019 год, по сравнению с 2017 годом, выросла на 7,9 процентных пункта, и составила 22,8 процента.
Пресс-служба ЦБ
Доля расходов наличных денег на покупку иностранной валюты за 2019 год, по сравнению с 2017 годом, выросла на 7,9 процентных пункта, и составила 22,8 процента.

В 2019 году из поступивших на банковские карты 112,7 трлн. сум, обналичены были 36,6 трлн. сум, или 32,4 процента. Рост по сравнению с 2017 годом составил 6,1%, по отношению к 2018 году – 17,4%.

 

Теги:
Узбекистан, Банкоматы, безналичная оплата, наличные, Центральный банк Республики Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Акчакуль, здесь туристы могут покататься на верблюдах
Нетронутые красоты: обворожительные снимки из пустыни Каракалпакстана
В Москве открылся консульский отдел посольства Узбекистана в РФ
Как работает в Москве консульский отдел при посольстве РУз — видеоэкскурсия
Голосование депутатов за кандидатуры министров
Кому депутаты Олий Мажлиса больше всего доверяют в правительстве

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться