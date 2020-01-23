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Ветряные электростанции

В Хорезме будут производить ветрогенераторы

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200123/13289623/V-Khorezme-budut-proizvodit-vetrogeneratory.html

Сотрудники инновационного центра Технического института Ёджу в Ташкенте испытали экспериментальный образец ветрогенератора, разработанный жителем региона.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Экспериментальный образец испытывался под воздействием искусственного ветра с различной скоростью, сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития. Также с помощью специальных приборов измерялись силовые факторы в оси ветрогенератора, угловая скорость стрелки и скорость заданного искусственного ветра.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Зафиксированные в ходе тестирования результаты показали, что проект имеет перспективы. В целях дальнейшего развития и поддержки он был направлен в инновационный технопарк "Хорезм".

При изготовлении и установке импровизированных малогабаритных ветрогенераторов, также необходимо проверить их техническое состояние, детально изучить, подходят дополнительные устройства или нет.

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Если точно просчитать эти аспекты, правильно выбрать ветряные географические регионы, то электроэнергия, вырабатываемая ветрогенераторами (ветроэнергетическими установками), может быть доступным и удобным видом альтернативной энергии.

Теги:
Узбекистан, производство, Хорезм, ветер



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