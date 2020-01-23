В Хорезме будут производить ветрогенераторы

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Экспериментальный образец испытывался под воздействием искусственного ветра с различной скоростью, сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития. Также с помощью специальных приборов измерялись силовые факторы в оси ветрогенератора, угловая скорость стрелки и скорость заданного искусственного ветра.

Зафиксированные в ходе тестирования результаты показали, что проект имеет перспективы. В целях дальнейшего развития и поддержки он был направлен в инновационный технопарк "Хорезм".

При изготовлении и установке импровизированных малогабаритных ветрогенераторов, также необходимо проверить их техническое состояние, детально изучить, подходят дополнительные устройства или нет.

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Если точно просчитать эти аспекты, правильно выбрать ветряные географические регионы, то электроэнергия, вырабатываемая ветрогенераторами (ветроэнергетическими установками), может быть доступным и удобным видом альтернативной энергии.