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Операция в клинике урологии

Инвестор из Кореи планирует построить ряд медицинских клиник в Узбекистане

© Sputnik / Сергей Гунеев
Экономика
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https://uz.sputniknews.ru/economy/20200125/13297735/Investor-iz-Korei-planiruet-postroit-ryad-meditsinskikh-klinik-v-Uzbekistane.html

Договоренности предполагают разработку и внедрение модуля "Электронная медицинская запись" информационной системы центра с привлечением грантовых средств KOFIH.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В Министерстве инвестиций и внешней торговли прошла встреча с делегацией Университета "Ёнсе" (Южная Корея) и Корейского фонда международного здравоохранения (KOFIH), сообщила пресс-служба ведомства.

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Стороны обсудили вопросы реализации проекта по созданию детского многопрофильного центра в Ташкенте, а также возможности продления Меморандума между KOFIH и Министерством здравоохранения республики, который предусматривает обучение персонала строящегося центра и налаживание в нем системы менеджмента.

Договоренности предполагают разработку и внедрение модуля "Электронная медицинская запись" информационной системы центра с привлечением грантовых средств KOFIH.

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Обсудили также перспективы сотрудничества в рамках проекта по созданию многопрофильной клиники в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан, в связи с чем корейским партнерам была направлена концепция клиники с описанием основных целей и задач, финансового плана в различных сценариях с учетом привлечения как капитала корейской стороны, так и средств Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья под эгидой ООН.

 

Теги:
Узбекистан, Южная Корея, Торговля, Инвестиции, министерство



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