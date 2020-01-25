Инвестор из Кореи планирует построить ряд медицинских клиник в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В Министерстве инвестиций и внешней торговли прошла встреча с делегацией Университета "Ёнсе" (Южная Корея) и Корейского фонда международного здравоохранения (KOFIH), сообщила пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили вопросы реализации проекта по созданию детского многопрофильного центра в Ташкенте, а также возможности продления Меморандума между KOFIH и Министерством здравоохранения республики, который предусматривает обучение персонала строящегося центра и налаживание в нем системы менеджмента.

Договоренности предполагают разработку и внедрение модуля "Электронная медицинская запись" информационной системы центра с привлечением грантовых средств KOFIH.

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Обсудили также перспективы сотрудничества в рамках проекта по созданию многопрофильной клиники в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан, в связи с чем корейским партнерам была направлена концепция клиники с описанием основных целей и задач, финансового плана в различных сценариях с учетом привлечения как капитала корейской стороны, так и средств Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья под эгидой ООН.