Узбекистан готов отдать контроль над фондовой биржей корейцам

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. В Узбекистане обсуждает возможность передачи контрольного пакета акций Республиканской фондовой биржи (РФБ) корейским партнерам, сообщает пресс-служба Агентства по развитию рынка капитала.

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По словам директора агентства Атабека Назирова, Корейская фондовая биржа (KRX) уже владеет 25% акций республиканской фондовой биржи. Он подчеркнул, что передача контрольного пакета акций необходима для внедрения в финансовый институт новых технологий.

"Мы уже используем их программное обеспечение, но хотели бы внедрить новые технологии, которые требуют ноу-хау. Для этого уже наладили связи с университетом ИНХА, и собираемся привлечь новые таланты", – отметил Назиров.

Он добавил, что пока инвесторы Узбекистана на фондовом рынке не имеют даже мобильных приложений для торговли на бирже через смартфоны. Это связано с тем, что в республике попросту нет людей, которые бы разработали его.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что в 2020 году в республике будут освоены инвестиции в размере 23 миллиарда долларов и введены в эксплуатацию 206 новых крупных производственных объектов.