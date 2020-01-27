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Талимарджанскую ТЭС приватизирует компания из ОАЭ

© Sputnik / Игорь Маслов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200127/13315980/Talimardzhanskuyu-TES-privatiziruet-kompaniya-iz-OAE.html

Процесс приватизации с покупкой акций объекта запланирован эмиратской стороной в третьем квартале 2020 года.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Министерство инвестиций и внешней торговли, АО "Тепловые электростанции" и инвестиционная компания Mubadala в Абу-Даби (ОАЭ) подписали соглашение о приватизации и развитии Талимарджанской теплоэлектростанции, сообщает пресс-служба министерства.

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Министерство инвестиций и внешней торговли
Инвестиционная компания Mubadala подписала соглашение с Министерством инвестиций и внешней торговли и АО "Тепловые электростанции"

Соглашение предусматривает приватизацию существующих и строительство новых энергоблоков. Оно также определяет механизмы и условия приватизации, развития, финансирования и эксплуатации энергетического комплекса.

Процесс приватизации с покупкой акций объекта запланирован эмиратской компанией в третьем квартале 2020 года. Министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков назвал это историческим партнерством.

"Этот успех создает прецедент для будущего участия частного сектора и является позитивным сигналом мировому инвестиционному сообществу", — сказал он.

Кроме того стороны подписали соглашение о реализации проекта по строительству ветряной электростанции мощностью 400 мегаватт в Навоийской области.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
ОАЭ вложат $600 млн в строительство ветровой электростанции в Узбекистане

Согласно документу, компания Masdar (дочерняя компания Mubadala) осуществит проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию ветровой электростанции. Объем инвестиций в строительство составит 600 миллионов долларов.

Работы начнут также в третьем квартале 2020 года. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2022-м.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Узбекистана и компаниями Mubadala и Masdar по строительству электростанций на территории республике были подписаны в ходе официального визита Шавката Мирзиёева в ОАЭ весной прошлого года.

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Теги:
приватизация, ТЭС



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