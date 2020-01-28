"Капиталбанк" возглавил Алишер Мирзаев

Вся трудовая деятельность нового председателя правления была связана с банковской сферой. Подробнее - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Председателем правления "Капиталбанка" был назначен Алишер Мирзаев, информирует Spot.uz.

"Предыдущий руководитель банка Олег Ким покинул свой пост в начале января", - говорится в сообщении.

Алишер Мирзаев родился 1 июня 1969 года в Ташкенте. Вся трудовая деятельность связана с банковской сферой.

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Мирзаев окончил Ташкентский архитектурно-строительный институт (1993) и Ташкентский финансовый институт (2000). С 1993 по 2018 годы проработал в банке "Ипак Йули" на различных позициях, в том числе исполняющим обязанности председателя.

В 2018-м перешел в Hamkorbank на должность заместителя главы правления по развитию банка.

С 17 января 2020 года исполнял обязанности главы "Капиталбанка".