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Узбекистан глазами иностранца

АО "Газпромбанк" планирует построить в Сурхардарье газохимический комплекс

© AFP 2018 / SEBASTIEN BERGER
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200128/13319277/Gazprombank-planiruet-postroit-v-Surkhardare-gazokhimicheskiy-kompleks.html

Российский банк намерен инвестировать средства в разведку и разработку месторождения "Мустакилликнинг 25 йиллиги", построив в Сурхандарьинской области газохимический комплекс.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. В Министерстве энергетики Узбекистана состоялась встреча с делегацией АО "Газпромбанк" (РФ) во главе с заместителем председателя правления Алексеем Матвеевым, передает пресс-служба ведомства. Стороны рассмотрели текущие вопросы сотрудничества и перспективы его развития.

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Отметили, что российская финструктура ведет активную деятельность в нефтегазовой сфере. Совокупный размер денежных вливаний в отрасль составляет около $900 млн. В числе реализуемых инвестпроектов - программа по увеличению добычи углеводородного сырья, строительство завода GTL, расширение производственной мощности Шуртанского ГХК и др.

Представители АО "Газпромбанк" выразили заинтересованность в расширении партнерского диалога посредством финансирования других инвестиционных проектов, таких как "Доразведка и разработка месторождения "Мустакилликнинг 25 йиллиги" со строительством газохимического комплекса в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан на условиях СРП".

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По итогам встречи стороны договорились совместно рассмотреть вопросы расширения сотрудничества по всем направлениям энергетической отрасли.

Теги:
Строительство, Инвестиции, сотрудничество, Узбекистан, нефтегазовая отрасль, Сурхандарьинская область, Газпромбанк



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