Животноводам в Узбекистане предоставят субсидии и компенсации

Вновь созданная структура займется вопросами, связанными с развитием всех отраслей животноводства и племенного дела, а также определением мер, направленных на решение существующих проблем в данных сферах.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление, предусматривающее государственную поддержку животноводческой отрасли, сообщает УзА. Документ предполагает создание Республиканского совета по развитию животноводства и его отраслей и утверждает состав структуры.

В числе задач совета - обеспечение взаимного сотрудничества органов государственного и хозяйственного управления в области животноводства, органов государственной власти на местах, предприятий промышленности по переработке животноводческой продукции и субъектов предпринимательства, занимающихся животноводческой деятельностью.

Также структура займется вопросами, связанными с развитием всех отраслей животноводства и племенного дела, а также определением мер, направленных на решение существующих проблем в данных сферах.

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За счет Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности предусмотрены компенсации в части, превышающей основную ставку Центрального банка Республики Узбекистан, но не более 8 процентных пунктов, либо гарантии в размере 50 процентов суммы кредитов в размере до 20 миллиардов сумов, выделяемых коммерческими банками на реализацию проектов в животноводстве, птицеводстве, рыбоводстве и кролиководстве, в том числе строительство животноводческих комплексов, закупку племенного крупного и мелкого рогатого скота, производство и переработку животноводческой продукции.

Фондом также будут предоставлены компенсации субъектам малого бизнеса и предпринимательства на покрытие процентных расходов по кредитам коммерческих банков до 40 процентов процентной ставки, установленной коммерческими банками, но не более 4 процентных пунктов по кредитам в иностранной валюте в эквиваленте, не превышающем 20 миллиардов сумов.

Устанавливается порядок, согласно которому в 2020–2022 годах:

а) хозяйствам, производящим животноводческую продукцию, государством выделяются субсидии в следующем порядке:

в размере 1 миллиона сумов за каждую единицу племенного скота, приобретенную у племенных хозяйств, осуществляющих деятельность на территории республики;

в размере 2 миллионов сумов за каждую единицу племенного скота, в размере 400 тысяч сумов за каждую племенную овцу и козу, импортируемую из зарубежных государств;

б) хозяйствам – членам Ассоциации "Узбекбаликсаноат", выращивающим рыбу интенсивным методом, государством выделяются субсидии в следующем порядке:

в размере 1 миллиона сумов за одну тонну рыбной продукции, выращенной интенсивным способом;

в размере 50 процентов расходов до 3,5 миллиона сумов за 1 племенное маточное поголовье рыб, импортированное на территорию Республики Узбекистан;

в) птицеводческим хозяйствам – членам Ассоциации "Паррандасаноат" для компенсации 9 тысяч сумов расходов, связанных с импортом каждого однодневного породистого цыпленка.

В 2020 году общая сумма субсидий, выделяемых на закупку племенного скота, составит 10 миллиардов сумов на закупку у племенных хозяйств, осуществляющих деятельность на территории республики; и 40 миллиардов сумов на импорт из зарубежных государств. Субсидии на импорт племенных овец и коз составит 6 миллиардов сумов.

Агентству по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения при Министерстве сельского хозяйства совместно с Государственным комитетом ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан поручено обеспечить направление кредитных средств Азиатского банка развития в размере $150,0 миллионов, предусмотренных для развития животноводства, на инвестиционные проекты и мероприятия, реализуемые в животноводческой отрасли.

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Государственному комитету ветеринарии и развития животноводства совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру поручено обеспечить засев люцерной 10 процентов посевной площади хлопково-текстильных кластеров и фермерских хозяйств хлопководческого и зерноводческого направления.