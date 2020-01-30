Минэнерго Узбекистана и "Газпром" обсудили разработку месторождения Джел

Стороны рассмотрели такие перспективные направления сотрудничества, как развитие магистральных газовых сетей. Руководство министерства выразило благодарность "Газпрому" за успешное сотрудничество в сфере обмена опытом, подготовки кадров и повышения их квалификации.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана и "Газпром" обсудили ход реализации проекта по разработке месторождения Джел на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) в Узбекистане, а также сотрудничество в сфере стандартизации и модернизации магистральных газовых сетей, сообщает пресс-служба Минэнерго страны.

В ходе встречи с делегацией ПАО "Газпром" во главе с заместителем председателя правления компании Виталием Маркеловым обсуждался ход реализуемых и перспективных совместных нефтегазовых проектов, в частности проекта СРП по месторождению Джел.

В сентябре 2019 года согласовано техническое задание (ТЗ) на "проект разработки месторождения Джел на условиях СРП", затем АО "УзЛИТИнефтгаз" разработан данный проект, и 14 января 2020-го проведено заседание отраслевого научно-технического совета АО "Узбекнефтегаз" по рассмотрению ТЗ на ТЭО проекта.

Стороны также подчеркнули важное значение взаимодействия в сферах стандартизации и оценки соответствия. "В частности, проработку меморандума между АО "Узбекнефтегаз" и ПАО "Газпром" о взаимодействии в сферах технологического развития, стандартизации в рамках работ по оценке соответствия в системе добровольной сертификации "Интергазсерт", - отмечает министерство.

"Также стороны обсудили такие перспективные направления сотрудничества, как развитие магистральных газовых сетей", - добавили в Минэнерго. Руководство министерства выразило благодарность "Газпрому" за успешное сотрудничество в сфере обмена опытом, подготовки кадров и повышения их квалификации. Отмечено, что на курсах, организованных российской компанией, прошли обучение 78 специалистов из Узбекистана, ведется работа по планированию таких курсов на 2020 год.

Gazprom EP International (дочерняя компания "Газпрома") и Узбекистан в октябре 2018-го заключили СРП относительно месторождения Джел в Узбекистане. Срок соглашения – 25 лет. Компания планирует начать добычу газа на месторождении Джел в 2021 году. Годовой отбор газа на месторождении составит 150 миллионов кубометров в течение 2021-2024 гг. с выходом на 300 миллионов кубометров с 2025-го. Прогнозная стоимость проекта составляет 200 миллионов долларов. Месторождение Джел было открыто в 2009 году на Шахпахтинском блоке. Его запасы составляют 6,4 миллиарда кубометров газа и 76 тысяч тонн конденсата. Планируется, что разработка ТЭО проекта может быть завершена к лету 2020-го.

"Узбекнефтегаз" и "Газпром" подписали допсоглашение о месторождении Шахпахты >>

В 2002 году "Газпром" и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее участие "Газпрома" в проектах добычи газа на территории Узбекистана на условиях СРП. С 2004-го "Газпром" на условиях СРП участвует в восстановлении добычи газа на месторождении Шахпахты.