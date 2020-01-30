Узбекистан намерен нарастить запасы газа — проект

Госкомитет по геологии и минресурсам страны разработал проект постановления правительства, который, в частности, предусматривает утверждение для "Узбекнефтегаза" 116 перспективных структур и месторождений углеводородов в пяти нефтегазовых регионах республики.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Прирост запасов природного газа в Узбекистане в 2020-2025 годы может составить 361 миллиард кубометров, нефти — 20,4 миллиона тонн. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Госкомитетом по геологии и минресурсам страны, опубликован для общественного обсуждения на портале СОВАЗ.

"Утвердить целевые прогнозные показатели прироста запасов углеводородов на 2020-2025 годы. Природный газ — 361 миллиард кубометров, нефть и конденсат — 20,4 миллиона тонн", — говорится в документе.

В частности, "Узбекнефтегаз" планирует обеспечить прирост запасов газа на 120 миллиардов кубометров, нефти — на 5 миллионов тонн. ООО Epsilon Development Company (создано Epsilon Development Company, зарегистрированной в США) — на 194 миллиарда кубометров и 9 миллионов тонн соответственно. СП NaturalGas-Stream, созданное Gas Project Development Central Asia (структура "Газпрома") и "Узбекнефтегазом", — на 11 миллиардов кубометров и 600 тысяч тонн.

Постановлением также предусмотрено утверждение для "Узбекнефтегаза" 116 перспективных структур и месторождений углеводородов в пяти нефтегазовых регионах республики, запланированных на проведение геологоразведочных работ.

Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов в республике за последние 15 лет существенно упало.

По данным Госкомстата, добыча природного газа в Узбекистане в 2019 году по сравнению с 2018-м снизилась на 1,6% — до 59,46 миллиарда кубометров, а газового конденсата — на 2,2%, до 2,098 миллиона тонн.