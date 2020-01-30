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Мининноваций и ЮНИСЕФ намерены сотрудничать в области цифровых технологий

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200130/13344735/Mininnovatsii-i-YuNISEF-namereny-sotrudnichat-v-oblasti-tsifrovykh-tekhnologiy.html

Обсудили вопросы в сфере инновационного развития, поддержки молодых ученых и их стартап-проектов, а также перспективных проектов по обеспечению доступа жителей дальних уголков страны к современным технологиям.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. В Министерстве инновационного развития прошла встреча с главным советником UNICEF по инновациям Кристофером Фабианом, сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина работает за компьютером
© CC0 / Pixabay
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Обсудили вопросы в сфере инновационного развития, поддержки молодых ученых и их стартап-проектов, а также перспективных проектов по обеспечению доступа жителей дальних уголков страны к современным технологиям в сфере образования и в области робототехники.

Главный советник UNICEF по инновациям Кристофер Фабиан, специалист по интеграции технологии блокчейн с системой государственных услуг, высоко оценил начатые эффективные и своевременные меры правительства Узбекистана по цифровизации экономики и всех видов социальных услуг, оказываемых государством.

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Рассказали о результатах реализуемой работа по поддержке молодых ученых Узбекистана на платформах Молодежной академии, обсудили перспективы сотрудничества с UNICEF.

В заключение стороны договорились тесно сотрудничать в реализации перспективных проектов по цифровизации предлагаемых государственных услуг в Республике Узбекистан, а также совместными усилиями способствовать обследованию перспективы использования инструментов блокчейн в государственном секторе.

Теги:
ЮНИСЕФ, Министерство инновационного развития Узбекистана, министерство, блокчейн



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