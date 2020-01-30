Назначен новый заместитель председателя Центрального банка

Он будет курировать работу по направлениям денежно-кредитной политики, монетарных операций, статистики и исследований.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Заместителем председателя Центробанка Узбекистана назначен Бехзод Хамраев, сообщает пресс-служба ЦБ.

Центробанк Узбекистана Новый зампред ЦБ Узбекистана Бехзод Хамраев

В обязанности Хамраева будет входить курирование работы по вопросам денежно-кредитной политики, монетарных операций, статистики и исследований.

До этого он занимал должность Директора департамента по денежно-кредитной политике.

Бехзод Хамраев родился в 1983 года в Бухарской области. В 2006 году окончил магистратуру Ташкентского Государственного экономического университета, в 2016 году окончил Национальный институт политических наук в Японии. Имеет степень магистра по эконометрике и статистике.

Работает в Центробанке с 2008 года. Перед этим работал в Министерстве экономике Узбекистана.