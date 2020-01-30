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Мужчина закрывает портфель

Назначен новый заместитель председателя Центрального банка

Sputnik / Дмитрий Астахов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200130/13346304/Naznachen-novyy-zamestitel-predsedatelya-Tsentralnogo-banka.html

Он будет курировать работу по направлениям денежно-кредитной политики, монетарных операций, статистики и исследований.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Заместителем председателя Центробанка Узбекистана назначен Бехзод Хамраев, сообщает пресс-служба ЦБ.

Новый зампред ЦБ Узбекистана Бехзод Хамраев
Центробанк Узбекистана
Новый зампред ЦБ Узбекистана Бехзод Хамраев

В обязанности Хамраева будет входить курирование работы по вопросам денежно-кредитной политики, монетарных операций, статистики и исследований.

До этого он занимал должность Директора департамента по денежно-кредитной политике.

Бехзод Хамраев родился в 1983 года в Бухарской области. В 2006 году окончил магистратуру Ташкентского Государственного экономического университета, в 2016 году окончил Национальный институт политических наук в Японии. Имеет степень магистра по эконометрике и статистике.

Работает в Центробанке с 2008 года. Перед этим работал в Министерстве экономике Узбекистана.

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Теги:
назначение, Экономика, Центральный банк Республики Узбекистан



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