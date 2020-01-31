В Узбекистане в 150 тысячах домов установят солнечные батареи

Это не единственный энергетический проект, который будет реализован в республике в ближайшие годы. Власти Узбекистана планируют также построить две солнечные станции и одну тепловую электростанцию.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. В Ташкенте представлен проект плана по реформированию электроэнергетической отрасли страны, сообщает Минэнерго Узбекистана.

Программа мер разработана совместно с международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк, Международная финансовая корпорация (входит в состав ВБ) и Азиатский банк развития.

Переговоры с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором ВБ по инфраструктуре в Европе и ЦА Лучио Монари Минэнерго Узбекистана

Переговоры с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором ВБ по инфраструктуре в Европе и ЦА Лучио Монари Минэнерго Узбекистана

Переговоры с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором ВБ по инфраструктуре в Европе и ЦА Лучио Монари Минэнерго Узбекистана 1 / 3 Минэнерго Узбекистана Переговоры с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором ВБ по инфраструктуре в Европе и ЦА Лучио Монари

В частности, с последними двумя институтами активно ведется поиск потенциальных инвесторов для строительства двух солнечных станций мощностью по два гигаватта. Их планируют построить на территории республики до 2025 года.

Также в Узбекистане при поддержке международных партнеров планируется провести тендер по строительству тепловой электростанции мощностью 1250-1500 мегаватт. Победителя объявят в октябре 2020-го.

Узбекистан активно разрабатывает при содействии Всемирного банка целевую программу по установке в 150 тысячах частных домов солнечных батарей мощностью по два киловатта. Работы по установке планируют провести в 2021-2023 годах.

"Кроме того, определены 33 потенциальных сельских и отдаленных регионов республики для разработки целевых программ по автономному обеспечению энергией (электрической, тепловой и биогазовой) в весенне-осенний период", - отмечает министерство.

В Минэнерго также отметили перспективность сотрудничества со Всемирным банком в таких приоритетных направлениях, как внедрение корпоративного управления, коммерциализация предприятий, проведение тарифных реформ в энергетической отрасли.

Региональный директор ВБ по инфраструктуре в Европе и Центральной Азии Лучио Монари, в свою очередь, подчеркнул, что Всемирный банк нацелен на многоплановое развитие сотрудничества с Узбекистаном.

По его словам, опыт страны в области реформирования отрасли электроэнергетики представляет для Всемирного банка большой интерес.