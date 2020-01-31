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Мастер осматривает солнечные батареи

В Узбекистане в 150 тысячах домов установят солнечные батареи

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200131/13353616/V-Uzbekistane-v-150-tysyach-domov-ustanovyat-solnechnye-batarei.html

Это не единственный энергетический проект, который будет реализован в республике в ближайшие годы. Власти Узбекистана планируют также построить две солнечные станции и одну тепловую электростанцию.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. В Ташкенте представлен проект плана по реформированию электроэнергетической отрасли страны, сообщает Минэнерго Узбекистана.

Программа мер разработана совместно с международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк, Международная финансовая корпорация (входит в состав ВБ) и Азиатский банк развития.

  • Переговоры с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором ВБ по инфраструктуре в Европе и ЦА Лучио Монари
    Переговоры с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором ВБ по инфраструктуре в Европе и ЦА Лучио Монари
    Минэнерго Узбекистана
  • Переговоры с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором ВБ по инфраструктуре в Европе и ЦА Лучио Монари
    Переговоры с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором ВБ по инфраструктуре в Европе и ЦА Лучио Монари
    Минэнерго Узбекистана
  • Переговоры с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором ВБ по инфраструктуре в Европе и ЦА Лучио Монари
    Переговоры с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором ВБ по инфраструктуре в Европе и ЦА Лучио Монари
    Минэнерго Узбекистана
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Минэнерго Узбекистана
Переговоры с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором ВБ по инфраструктуре в Европе и ЦА Лучио Монари

В частности, с последними двумя институтами активно ведется поиск потенциальных инвесторов для строительства двух солнечных станций мощностью по два гигаватта. Их планируют построить на территории республики до 2025 года.

Большая солнечная печь мощностью 1000 кВт НПО Физика-Солнце АН РУз в поселке Солнце, Ташкентской области в Узбекистане.
© Sputnik / Валерий Мельников
Планируется проведение тендера на строительство солнечных электростанций

Также в Узбекистане при поддержке международных партнеров планируется провести тендер по строительству тепловой электростанции мощностью 1250-1500 мегаватт. Победителя объявят в октябре 2020-го.

Узбекистан активно разрабатывает при содействии Всемирного банка целевую программу по установке в 150 тысячах частных домов солнечных батарей мощностью по два киловатта. Работы по установке планируют провести в 2021-2023 годах.

"Кроме того, определены 33 потенциальных сельских и отдаленных регионов республики для разработки целевых программ по автономному обеспечению энергией (электрической, тепловой и биогазовой) в весенне-осенний период", - отмечает министерство.

В Минэнерго также отметили перспективность сотрудничества со Всемирным банком в таких приоритетных направлениях, как внедрение корпоративного управления, коммерциализация предприятий, проведение тарифных реформ в энергетической отрасли.

Боинг 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways
© Sputnik / Наталья Селиверстова
ВБ поможет Узбекистану в разработке национальной авиационной политики

Региональный директор ВБ по инфраструктуре в Европе и Центральной Азии Лучио Монари, в свою очередь, подчеркнул, что Всемирный банк нацелен на многоплановое развитие сотрудничества с Узбекистаном.

По его словам, опыт страны в области реформирования отрасли электроэнергетики представляет для Всемирного банка большой интерес.

Теги:
Министерство энергетики, Узбекистан, Солнечная энергия, солнечная батарея



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