США пообещали Узбекистану $1 млн на финансовые реформы

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Вашингтон намерен предоставить Узбекистану техническую помощь на сумму в миллион долларов для стимулирования реформ финансового сектора, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе своего визита в республику. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Минфин США скоро предоставит денежную помощь для ключевого финансового сектора и налоговых реформ. Сегодня я рад сообщить, что мы обещаем при согласии конгресса миллион долларов технической помощи, чтобы помочь Узбекистану развить свой капитал в дополнение к другим усилиям для стимулирования финансовых реформ", — заявил Помпео по итогам переговоров с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

Госсекретарь США также отметил, что США будут помогать развитию связей Узбекистана и Афганистана в целях безопасности в регионе.

"В этом контексте я рад сообщить, что США предоставят миллион долларов на помощь в области сдерживания и взаимосвязи между Узбекистаном и Афганистаном", — сказал Помпео.

По его словам, более тесные связи между Узбекистаном и Афганистаном "помогут миру и процветанию" не только в обеих этих странах, но и "во всей Центральной Азии и за ее пределами".

Напомним, Майкл Помпео 2-3 февраля находится с визитом в Узбекистане. Ранее пресс-служба Госдепартамента США проинформировала, что с 29 января по 4 февраля он посетит Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств.