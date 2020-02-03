14:44 03 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.89
  • EUR10541.66
  • USD9563.33
Поиск
Саммит C5+1 в Ташкенте с участием Госсекретаря США Майкла Помпео

США пообещали Узбекистану $1 млн на финансовые реформы

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Экономика
Получить короткую ссылку
213 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1337/77/13377730.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200203/13374695/SShA-poobeschali-Uzbekistanu-pomosch-v-razmere-1-mln-na-finansovye-reformy.html

Соединенные Штаты намерены предоставить республике денежную помощь "для ключевого финансового сектора и налоговых реформ", рассказал глава Госдепартамента США Майкл Помпео.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Вашингтон намерен предоставить Узбекистану техническую помощь на сумму в миллион долларов для стимулирования реформ финансового сектора, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе своего визита в республику. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Андрей Казанцев
Sputnik / Александр Натрускин
Казанцев объяснил цели визита Помпео в Узбекистан
"Минфин США скоро предоставит денежную помощь для ключевого финансового сектора и налоговых реформ. Сегодня я рад сообщить, что мы обещаем при согласии конгресса миллион долларов технической помощи, чтобы помочь Узбекистану развить свой капитал в дополнение к другим усилиям для стимулирования финансовых реформ", — заявил Помпео по итогам переговоров с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

Госсекретарь США также отметил, что США будут помогать развитию связей Узбекистана и Афганистана в целях безопасности в регионе.

"В этом контексте я рад сообщить, что США предоставят миллион долларов на помощь в области сдерживания и взаимосвязи между Узбекистаном и Афганистаном", — сказал Помпео.

По его словам, более тесные связи между Узбекистаном и Афганистаном "помогут миру и процветанию" не только в обеих этих странах, но и "во всей Центральной Азии и за ее пределами".

Напомним, Майкл Помпео 2-3 февраля находится с визитом в Узбекистане. Ранее пресс-служба Госдепартамента США проинформировала, что с 29 января по 4 февраля он посетит Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств.

По теме

Камилов: сотрудничество Узбекистана и США - на пике развития
Теги:
политика, Экономика, финансы, реформы, США, Узбекистан, Майк Помпео, МИД Узбекистана, Абдулазиз Камилов



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Паводки, оползни и десятки погибших: последствия рекордных ливней в Бразилии
Победа под Сталинградом – 76 лет. Архивные кадры
77 лет победы в Сталинградской битве: сражение, поменявшее ход войны
Китайский коронавирус - обновленная информация
Китайский коронавирус: как выявить недуг и уберечься от болезни

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться