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Как стать обладателем собственного виноградника в Узбекистане

© Sputnik / Денис Абрамов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200204/13387250/Kak-stat-obladatelem-sobstvennogo-vinogradnika-v-Uzbekistane.html

Принято постановление Кабмина республики "О мерах по развитию садоводства, виноградарства и тепличного хозяйства в рамках программ поддержки семейного предпринимательства".

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Узбекистане гражданам и сельскохозяйственным организациям будут выдавать участки для разбивки садов и виноградников, а также строительства теплиц. Желающие смогут получать землю во временное пользование — на десять лет, на основе лизинга или кредитного соглашения. Это предусмотрено постановлением Кабмина "О мерах по развитию садоводства, виноградарства и тепличного хозяйства в рамках программ поддержки семейного предпринимательства".

Сельхозугодья в Узбекистане
© Flickr / Stanislav Magay
Как в Узбекистане получить землю под фермерское хозяйство
В соответствии с документом, районные хокимияты совместно с органами самоуправления граждан формируют предварительные списки претендентов и выделяют им неиспользуемые в сельском хозяйстве открытые участки, низкоурожайные и высвобождаемые из-под зерновых и хлопка площади, а также земли с непригодными садами и виноградниками.

Площадь участков для теплиц составляет не менее трех гектаров, под сады и виноградники — не менее 10 гектаров.

Продавцами выступают Агентство по развитию садоводства и тепличного хозяйства и Агентство по развитию виноградарства и виноделия при Минсельхозе, а также Фонд поддержки фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель.

В течение десяти дней после получения земли заключается договор сроком до семь лет с лизингодателем либо с коммерческим банком. Для теплиц льготный период составляет один год, для интенсивных садов и виноградников — до начала плодоношения в зависимости от сорта.

Приобретая объект в лизинг, покупатель в течение 15 дней после подписания договора лизинга выплачивает аванс в размере не менее 20% от стоимости объекта. Не позднее десяти дней после этого объект передается покупателю по акту приема-передачи. Оставшаяся сумма оплачивается по частям в соответствии с договором купли-продажи. Право собственности на объект лизинга переходит к покупателю после полной выплаты лизинговых платежей.

Кредиты для финансирования проектов по организации садов, виноградников и теплиц предоставляются в порядке, установленном коммерческими банками.

Постановление Кабмина вступило в силу с 31 января 2020 года.

Теги:
виноградники, сады, Сельское хозяйство, Узбекистан



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