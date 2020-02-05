UzAirways и UzAirports: 2020 год станет переломным для авиаотрасли страны

Компании Uzbekistan airways и Uzbekistan airports опубликовали совместное заявление, в котором рассказали, какие изменения произошли в авиационной отрасли республики за последние годы и что планируется сделать.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Нынешний год станет переломным для авиационной отрасли Узбекистана, говорится в совместном заявлении Uzbekistan airways и Uzbekistan airports, созданных в октябре 2019-го в результате реорганизации НАК "Узбекистон хаво йуллари".

"В течение последних 30 лет реформы в данной отрасли практически отсутствовали. В результате чего накопились серьезные проблемы и глубокие противоречия. Развитию отрасли уделялось недостаточно внимания, она развивалась на принципах монополии в условиях полного отсутствия конкуренции. Отсюда высокие тарифы и недостаточное качество предоставляемых услуг, — говорится в публикации. — Мы надеемся, что в результате ускоренных реформ 2020-й станет переломным годом".

Внедрение масштабных изменений началось три года назад. Происходит либерализация авиационного рынка, расширяется география полетов, внедряются современные методы управления, повышается качество обслуживания пассажиров.

Количество иностранных авиакомпаний, осуществляющих рейсы в республику, увеличилось с 15 в 2017 году до 23 — в 2019-м.

Число обслуженных рейсов в аэропортах страны выросло с 21,7 тысячи до 25,9 тысячи (прогноз на 2020-й — 30,5 тысячи), обслуженных пассажиров — с 3,9 миллиона до 6,5 миллиона (прогноз на этот год — 7,9 миллиона).

Официальный сайт АО "Uzbekistan airways" Реформы в сфере гражданской авиации

С 1 октября 2019-го в международных аэропортах четырех городов республики — Нукусе, Карши, Термезе, Бухаре — введен режим "открытого неба" с применением "пятой свободы воздуха". Однако, как отмечается в заявлении, введение этого режима само по себе не является ключевым фактором немедленного увеличения количества рейсов иностранных авиакомпаний и стремительного роста пассажиропотока.

"В настоящее время в части организации рейсов в эти аэропорты ведутся переговоры с рядом иностранных авиакомпаний, таких как Turkish airlines, ISRAIR, Garuda, Аэрофлот, "ИрАэро", S7, "Якутия", SCAT и других. Данные авиакомпании заявили о готовности начать полеты с марта месяца текущего года по направлениям в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Алматы, Нур-Султан, Актау. Ведутся переговоры по организации полетов в Израиль и Турцию", — отмечается в публикации.

Кроме того, планируется улучшить состояние аэропортов. UzAirways и UzAirports рассказали о следующих крупных проектах:

Строительство нового пассажирского терминала и взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Самарканд".

Ожидается, что это позволит увеличить пропускную способность воздушной гавани с 500 до 1,5 тысячи пассажиров в час.

Оптимизации и реконструкции Международного аэропорта "Ташкент".

Проект будет реализован при участии немецких специалистов. Пропускная способность аэропорта увеличится с четырех до семи миллионов пассажиров в год.

Строительство новой взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту "Термез".

Реконструкция Международного аэропорта "Андижан".

Это позволит обеспечить возможность обслуживания всех типов воздушных судов и увеличить количество рейсов в два-три раза.

"Ожидается, что указанные меры повысят привлекательность авиационного сектора нашей страны для иностранных авиаперевозчиков", — говорится в заявлении.

Для реализации этих проектов на основе передового международного опыта привлечены эксперты Всемирного банка, которые участвуют в разработке Стратегии развития авиационной отрасли республики.

Также компании напомнили, что в стране создается новая авиакомпания — Humo Air, которая поможет обеспечить потребности пассажиров как внутри страны, так и во всей Центральной Азии.