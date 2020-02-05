UzAirways и UzAirports: 2020 год станет переломным для авиаотрасли страны

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Нынешний год станет переломным для авиационной отрасли Узбекистана, говорится в совместном заявлении Uzbekistan airways и Uzbekistan airports, созданных в октябре 2019-го в результате реорганизации НАК "Узбекистон хаво йуллари".
"В течение последних 30 лет реформы в данной отрасли практически отсутствовали. В результате чего накопились серьезные проблемы и глубокие противоречия. Развитию отрасли уделялось недостаточно внимания, она развивалась на принципах монополии в условиях полного отсутствия конкуренции. Отсюда высокие тарифы и недостаточное качество предоставляемых услуг, — говорится в публикации. — Мы надеемся, что в результате ускоренных реформ 2020-й станет переломным годом".
Внедрение масштабных изменений началось три года назад. Происходит либерализация авиационного рынка, расширяется география полетов, внедряются современные методы управления, повышается качество обслуживания пассажиров.
Количество иностранных авиакомпаний, осуществляющих рейсы в республику, увеличилось с 15 в 2017 году до 23 — в 2019-м.
Число обслуженных рейсов в аэропортах страны выросло с 21,7 тысячи до 25,9 тысячи (прогноз на 2020-й — 30,5 тысячи), обслуженных пассажиров — с 3,9 миллиона до 6,5 миллиона (прогноз на этот год — 7,9 миллиона).
С 1 октября 2019-го в международных аэропортах четырех городов республики — Нукусе, Карши, Термезе, Бухаре — введен режим "открытого неба" с применением "пятой свободы воздуха". Однако, как отмечается в заявлении, введение этого режима само по себе не является ключевым фактором немедленного увеличения количества рейсов иностранных авиакомпаний и стремительного роста пассажиропотока.
Кроме того, планируется улучшить состояние аэропортов. UzAirways и UzAirports рассказали о следующих крупных проектах:
- Строительство нового пассажирского терминала и взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Самарканд".
Ожидается, что это позволит увеличить пропускную способность воздушной гавани с 500 до 1,5 тысячи пассажиров в час.
- Оптимизации и реконструкции Международного аэропорта "Ташкент".
Проект будет реализован при участии немецких специалистов. Пропускная способность аэропорта увеличится с четырех до семи миллионов пассажиров в год.
- Строительство новой взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту "Термез".
- Реконструкция Международного аэропорта "Андижан".
Это позволит обеспечить возможность обслуживания всех типов воздушных судов и увеличить количество рейсов в два-три раза.
"Ожидается, что указанные меры повысят привлекательность авиационного сектора нашей страны для иностранных авиаперевозчиков", — говорится в заявлении.
Для реализации этих проектов на основе передового международного опыта привлечены эксперты Всемирного банка, которые участвуют в разработке Стратегии развития авиационной отрасли республики.
Также компании напомнили, что в стране создается новая авиакомпания — Humo Air, которая поможет обеспечить потребности пассажиров как внутри страны, так и во всей Центральной Азии.