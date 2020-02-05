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Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов провел встречу с послом Великобритании в республике Тимоти Торлотом

Минэнерго готовит СРП с иностранными компаниями по разработке месторождений на Арале

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Экономика
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Глава Министерства энергетики Узбекистана обсудил с послом Великобритании в республике ход реализации инвестиционных проектов с участием British Petroleum и SOCAR.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана, British Petroleum (BP) и азербайджанская SOCAR готовят соглашение о разделе продукции (СРП) по разработке месторождений на узбекской части Аральского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов провел встречу с послом Великобритании в Узбекистане Тимоти Торлотом, на которой обсужден ход реализации инвестиционных проектов с участием BP и SOCAR.

Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов
Пресс-служба Минэнерго Узбекистана
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"В феврале 2020 года планируется приезд специалистов SOCAR и British Petroleum для обсуждения основных условий по СРП", — говорится в сообщении пресс-службы.

Для достижения эффективности предстоящей встречи от британской стороны ожидается ускорение технической оценки совместного проекта.

Мощности "Узбекнефтегаза" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало.

По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2019 году по сравнению с 2018-м снизилась на 6,3%, до 698,6 тысячи тонн, природного газа — на 1,6%, до 59,46 миллиарда кубометров.

Теги:
Экономика, месторождение, Аральское море, Узбекистан, Министерство энергетики



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