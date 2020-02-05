Госзакупки на хлопок и зерно в Узбекистане отменят уже в 2020 году

Власти Узбекистана намерены превратить сельское хозяйство в конкурентоспособную отрасль экономики. Для этого нужно изменить систему контроля над размещением, производством и реализацией продукции, а также систему прав на землю фермеров, кластеров и других субъектов.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Узбекистан откажется от госзаказа на хлопок и зерно уже в 2020 году, заявил министр сельского хозяйства республики Жамшид Ходжаев. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Отказ от госзаказа означает, что мы начали трансформировать сельскохозяйственную сферу. Вчера президент Шавкат Мирзиёев дал конкретные поручения Министерству финансов и Министерству сельского хозяйства о переходе на принципиально новую систему работы", — сказал Ходжаев на очередном заседании Международного пресс-клуба.

В Узбекистане из-за жесткой системы госзакупок, вмешательства административных органов в процессы производства сельхозпродукции дехкане и фермеры не могли свободно распоряжаться земельными участками, выбирать, что выращивать и как реализовать свою продукцию. Это привело к отставанию в развитии сферы.

Главная задача — превращение сельского хозяйства в конкурентоспособную отрасль, отметил Жамшид Ходжаев. Нужно изменить систему контроля над размещением, производством и реализацией продукции, а также систему прав на землю фермеров, кластеров и других субъектов.

В октябре 2019-го в стране была утверждена Стратегия развития сельского хозяйства на 2020-2030 годы, которая предусматривает внедрение рыночных принципов при закупке и реализации сельхозпродукции, развитие системы контроля качества, стимулирование экспорта, производство конкурентоспособных на международных рынках агротоваров с высокой добавленной стоимостью.

Без обучения фермеров, развития науки и внедрения инноваций невозможно достичь результатов. В 2020 году планируется создать Координационный совет по исследованиям в сфере сельского хозяйства. Увеличатся расходы на систему образования и научно-исследовательскую деятельность.

Кроме того, по словам главы Минсельхоза, к концу года будет разработана и внедрена система спутникового зондирования, которая позволит изучать состав почвы, подбирать подходящие для тех или иных районов культуры и необходимые удобрения.

"В последние месяцы мы провели большую работу: на первом этапе выбрали 88 крупных экспортеров и прикрепили к ним фермеров, помогли с оборотными средствами и инвестиционными проектами. Размещение производства теперь будет осуществляться совместно с экспортерами, кластерами", — рассказал Ходжаев.

По его словам, сейчас в порядке эксперимента помощь в экспорте оказывается 150 кластерам. Если результаты окажутся положительными, опыт начнет применяться по всей стране.