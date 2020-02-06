Кыргызские яблоки резко обвалили цены на рынке Узбекистана

На оптовых рынках кыргызские яблоки можно приобрести в два раза дешевле местных. Естественно, что в таких условиях продавать местное яблоко становится все сложнее.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. На рынок Узбекистана начали массово поставлять яблоки двух сортов "Старкримсон" и "Ренет Симиренко" из Кыргызстана. И это настоящий удар по узбекскому рынку фруктов.

Все дело в том, что цены на кыргызские яблоки почти в два раза ниже местных. Купить кыргызские яблоки на оптовых рынках Узбекистана можно даже по 0,6 доллара (около 5,7 тысячи сумов) за килограмм, пишут аналитики EastFruit.

"Такие цены оказались шоком для местных предпринимателей и садоводов, которые заявляли о планах продавать запасы своего яблока не дешевле двух долларов за килограмм в первые месяцы 2020 года", - отметил международный консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Бахтиёр Абдувохидов.

Для сравнения эксперты приводят в пример иранское яблоко, которое на рынке Узбекистане мелким оптом предлагают в среднем по 1,15 доллара (около 11 тысяч сумов) за килограмм. При этом, иранское яблоко стоит по-прежнему значительно дешевле, чем местное.

Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, местные предприниматели вынуждены переупаковывать иранское яблоко из пластиковой тары в бывшие в употреблении банановые ящики, чтобы замаскировать его под узбекское яблоко.

Однако пока ситуация неутешительная: за январь цены на яблоко в Узбекистане упали в среднем на 20%. По мнению аналитиков, резкий рост дешевых поставок яблока из-за границы и, в частности, Кыргызстана может привести к еще большему падению цен.

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При этом местное яблоко в хранилищах некоторых трейдеров уже начало портиться, и они вынуждены его распродавать.