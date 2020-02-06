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Ожидаются общественные слушания о влиянии АЭС на окружающую среду

Пресс-служба Минэнерго
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Представлена информация о ходе реализации проекта по сооружению АЭС в Республике Узбекистан, о принимаемых мерах по реализации государственной ядерно-энергетической программы в целом и созданию ядерной инфраструктуры.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Министерстве энергетики Узбекистана, как сообщает пресс-служба ведомства, состоялась встреча c делегацией Республики Казахстан во главе с министром экологии, геологии и природных ресурсов этой страны.

Были подробно обсуждены вопросы развития двусторонних отношений в области мирного использования атомной энергии.

Стороны затронули темы сотрудничества в области развития совместных усилий в информационной сфере и оценки воздействия на окружающую среду, а также экологии.

МАГАТЭ
REUTERS / Leonhard Foeger
МАГАТЭ продолжит поддержку строительства АЭС в Узбекистане

Детально была представлена информация о ходе реализации проекта по сооружению АЭС в Республике Узбекистан, о принимаемых мерах по реализации государственной ядерно-энергетической программы в целом и созданию ядерной инфраструктуры, а также по имплементации международных правовых инструментов в сфере ядерной безопасности.

Кроме этого, сообщено, что согласно международным нормам и требованиям МАГАТЭ в ближайшее время ожидается проведение общественных слушаний на территории Республики Узбекистан и сопредельных странах, в том числе, в Республике Казахстан по Оценке воздействия на окружающую среду деятельности по размещению сооружений и эксплуатации Узбекской АЭС.

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Казахстанская сторона положительно оценила принимаемые меры соседней страной в области мирного использования атомной энергии и предложило впредь тесно сотрудничать в области мирного использования атомной энергии. По итогам встречи достигнута договоренность совместно работать в данном направлении.

Теги:
сотрудничество, Узбекистан, Казахстан, атомная энергетика, Узатом, Минэнерго



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