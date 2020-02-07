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АО «Узбекгидроэнерго» - ПАО «Силовые машины»: новый этап сотрудничества

Проекты модернизации ГЭС планируют реализовать по ускоренному графику

АО "Узгидроэнерго"
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200207/13413101/Proekty-modernizatsii-GES-planiruyut-realizovat-po-uskorennomu-grafiku.html

Все проекты как стратегически важные включены в государственные инвестиционные программы. По ним приняты постановления Кабинета министров Республики Узбекистан по утверждению техническо-экономического обоснования.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В Узбекистане прошли переговоры рабочей группы АО "Узбекгидроэнерго" во главе с председателем правления Абдугани Сангиновым и ПАО "Силовые машины" во главе с генеральным директором Тимуром Липатовым. Об этом сообщила пресс-служба АО.

Логотип корпорации Узатом
Пресс-служба корпорации "Узатом"
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Встреча была посвящена текущему статусу исполняемого проекта модернизации Фархадской ГЭС, завершение которого планируется в 2021-м, а также обсуждению новых проектов по строительству и модернизации ГЭС общей мощностью 275 МВт, которые начнутся в текущем году.

К числу совместно реализуемых проектов относятся "Строительство МГЭС на Сардобинском водохранилище", "Строительство МГЭС на пикете 102+00 на канале Даргом и строительство МГЭС Богишамол на канале Даргом", "Строительство Нижнечаткальской ГЭС", а также модернизация Тупалангской ГЭС.

Все проекты как стратегически важные включены в государственные инвестиционные программы. По ни мм приняты постановления Кабинета министров Республики Узбекистан по утверждению техническо-экономического обоснования.

"Силовые машины" в ближайшие два года модернизируют Сырдарьинскую ТЭС >>

Пуск в эксплуатацию Сардобинской ГЭС (10,7 МВт) состоится в июле 2021 года, малых ГЭС (6,4 МВт и 6,45 МВт) на канале Даргом – в августе 2021-го, Нижнечаткальской ГЭС (76 МВт) – в декабре 2022 года, Тупалангской ГЭС (175 МВт) после модернизации – в декабре 2021-го.

В ходе встречи стороны согласовали вопрос разработки ускоренного графика реализации совместных проектов.

Теги:
сотрудничество, Узбекистан, Силовые машины



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