МАГАТЭ видит важного партнера в лице Узбекистана — гендиректор организации

Узбекская делегация во главе с министром энергетики Алишером Султановым встретилась в Вене с вновь назначенным генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) видит важного партнера в регионе в лице Узбекистана, заявил генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси на встрече с делегацией республики на полях проходящей в Вене конференции по физической ядерной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Very good news on the historical decision to build first nuclear power plant in Uzbekistan. As I told @MFAUZBEKISTAN’s Alisher Sultaniv on the sidelines of #ICONS2020, the @IAEAorg is ready to assist as needed. pic.twitter.com/mt8LGLC4hS — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) February 11, 2020

​Мариано Гросси высоко оценил проводимые в Узбекистане реформы и отметил активизацию работы страны с МАГАТЭ. Также была выражена готовность всячески содействовать республике в реализации масштабного проекта — строительства атомной электростанции.

В пресс-службе Минэнерго напомнили, что в 2020-2021 годах МАГАТЭ в рамках программы технического сотрудничества утвердило для реализации в Узбекистане четыре проекта на общую сумму более миллиона евро.

Программа предусматривает укрепление ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации объектов использования ядерной энергии в республике, разработку и внедрение современных ядерных технологий в медицине и других отраслях экономики, а также распространение знаний о ядерной энергии.

Напомним, в начале сентября 2018 года главы правительства России и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области. Компания "Атомстройэкспорт", входящая в состав "Росатома", 29 июня приступила ко второму этапу инженерно-изыскательских работ на площадке. Ввести энергетический объект планируется к 2028 году. Уже сейчас узбекская сторона выразила заинтересованность в строительстве еще двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт каждый.

По словам гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, работы на площадке по строительству станции должны стартовать в начале 2020 года.