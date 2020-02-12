МАГАТЭ видит важного партнера в лице Узбекистана — гендиректор организации

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) видит важного партнера в регионе в лице Узбекистана, заявил генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси на встрече с делегацией республики на полях проходящей в Вене конференции по физической ядерной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.
Very good news on the historical decision to build first nuclear power plant in Uzbekistan. As I told @MFAUZBEKISTAN’s Alisher Sultaniv on the sidelines of #ICONS2020, the @IAEAorg is ready to assist as needed. pic.twitter.com/mt8LGLC4hS— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) February 11, 2020
Мариано Гросси высоко оценил проводимые в Узбекистане реформы и отметил активизацию работы страны с МАГАТЭ. Также была выражена готовность всячески содействовать республике в реализации масштабного проекта — строительства атомной электростанции.
В пресс-службе Минэнерго напомнили, что в 2020-2021 годах МАГАТЭ в рамках программы технического сотрудничества утвердило для реализации в Узбекистане четыре проекта на общую сумму более миллиона евро.
Программа предусматривает укрепление ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации объектов использования ядерной энергии в республике, разработку и внедрение современных ядерных технологий в медицине и других отраслях экономики, а также распространение знаний о ядерной энергии.
По словам гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, работы на площадке по строительству станции должны стартовать в начале 2020 года.