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Визит бизнесменов Бухары в Турцию

Деловые люди Бухары ознакомились с бизнес-структурой турецких компаний

Хокимият Бухарской области
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200213/13463911/Delovye-lyudi-Bukhary-oznakomilis-s-biznes-strukturoy-turetskikh-kompaniy.html

Бухарские бизнесмены посетили также местную Торгово-промышленную палату в городе Бурса, ознакомились с деятельностью современных производств, в том числе, текстильных фабрик, интенсивных садов и теплиц.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Руководители хозяйствующих субъектов и фермерских хозяйств Бухары на днях завершили бизнес-поездку в Турцию, сообщили в хокимияте Бухарской области. 

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов и министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу
МИД Узбекистана
Абдулазиз Камилов встретился с турецким коллегой на полях Тюркского совета

Деловые люди посетили ведущие предприятия, ознакомились с условиями производства и организацией труда зарубежных коллег. 

Серия важных встреч в формате "В2В" была организована Ассоциацией экспортеров текстиля и одежды в Стамбуле. Делегаты провели переговоры с руководством таких промышленных компаний как "ASYA", "SENER", "YILMAZ", посетили также предприятия "UGUR" и "MAY" для ознакомления с производственным процессом.

Бухарские бизнесмены посетили также местную Торгово-промышленную палату в городе Бурса, ознакомились с деятельностью современных производств, в том числе, текстильных фабрик, интенсивных садов и теплиц.

Делегация приняла также участие в XXIV Международной туристической выставке Восточного Средиземноморья "EMITT 2020" в Стамбуле.

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По итогам партнерских встреч был заключен контракт с местной компанией "S.S.Kestel Sus Bitkileri Ve Meyva" на закупку 20 тыс саженцев для интенсивного садоводства на сумму $65 тыс. Кроме того, достигнуты предварительные договоренности по ряду бизнес-направлений.

Теги:
сотрудничество, Бизнесмен, бизнес, Турция, Бухара



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