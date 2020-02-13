Деловые люди Бухары ознакомились с бизнес-структурой турецких компаний

Бухарские бизнесмены посетили также местную Торгово-промышленную палату в городе Бурса, ознакомились с деятельностью современных производств, в том числе, текстильных фабрик, интенсивных садов и теплиц.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Руководители хозяйствующих субъектов и фермерских хозяйств Бухары на днях завершили бизнес-поездку в Турцию, сообщили в хокимияте Бухарской области.

Деловые люди посетили ведущие предприятия, ознакомились с условиями производства и организацией труда зарубежных коллег.

Серия важных встреч в формате "В2В" была организована Ассоциацией экспортеров текстиля и одежды в Стамбуле. Делегаты провели переговоры с руководством таких промышленных компаний как "ASYA", "SENER", "YILMAZ", посетили также предприятия "UGUR" и "MAY" для ознакомления с производственным процессом.

Бухарские бизнесмены посетили также местную Торгово-промышленную палату в городе Бурса, ознакомились с деятельностью современных производств, в том числе, текстильных фабрик, интенсивных садов и теплиц.

Делегация приняла также участие в XXIV Международной туристической выставке Восточного Средиземноморья "EMITT 2020" в Стамбуле.

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По итогам партнерских встреч был заключен контракт с местной компанией "S.S.Kestel Sus Bitkileri Ve Meyva" на закупку 20 тыс саженцев для интенсивного садоводства на сумму $65 тыс. Кроме того, достигнуты предварительные договоренности по ряду бизнес-направлений.