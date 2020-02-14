Ravon Nexia R3 стала самой продаваемой моделью в Казахстане

Автомобильный рынок Казахстана в январе 2020-го ознаменовался ростом продаж на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Узбекский автомобиль Ravon Nexia R3 стал самой популярной моделью, продаваемой в Казахстане, информирует Узавтосаноат.

"Всего в январе в стране было продано 449 моделей", - говорится в сообщении.

Также известно, что автомобильный рынок Казахстана в январе 2020-го ознаменовался ростом продаж на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, компания возобновила реализацию в России в сентябре 2019-го, однако в итогах продаж Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) за год в РФ не было отражено ни одной машины узбекского бренда. Топ-менеджеры компании тогда говорили о планах вывода на российский рынок в общей сложности семи-восьми моделей в 2022-м.

Цены на автомобили Ravon в России снизились на тысячу долларов >>

Ravon сохраняет планы по продаже около 35 тысяч машин в России в 2020 году, и пока они будут целиком поставляться из Казахстана и Узбекистана.