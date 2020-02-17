Первый после вспышки коронавируса товарный поезд из Китая пересечет страны ЦА

По данным Цзиньхуаской таможни, поезд с 82 стандартными контейнерами экспортных товаров пересечет территорию Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и других стран ЦА.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Из города Цзиньхуа (на востоке Китая) выехал первый после вспышки коронавируса грузовой поезд с экспортными товарами. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Товарный состав проедет по маршруту "Иу-Синьцзян - Европа" и пересечет территорию Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и других стран ЦА.

В пункт назначения — Мадрид — поезд, как ожидается, прибудет примерно через неделю.

Среди товаров, которые везет состав, в основном, металлические инструменты, текстильные изделия, комплектующие для автомобилей и другая продукция.

Для обеспечения плавного экспорта продукции, таможенная служба и профильные ведомства находятся на постоянной связи, чтобы своевременно узнать о вспышке эпидемии и помочь решить возникшие проблемы с таможенным оформлением.

Кроме того, таможня открыла "зеленый коридор" для экспортных товаров, чтобы повысить эффективность таможенного осмотра и обеспечить своевременное отправление грузовых поездов.

Вспышка коронавируса в Китае

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 70 548 человек. Число скончавшихся - 1 770 , всего удалось вылечить более девяти тысяч человек.

Вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали временное название - NCP (Novel Coronavirus Pneumoni - пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.