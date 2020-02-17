Первый после вспышки коронавируса товарный поезд из Китая пересечет страны ЦА

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Из города Цзиньхуа (на востоке Китая) выехал первый после вспышки коронавируса грузовой поезд с экспортными товарами. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
Товарный состав проедет по маршруту "Иу-Синьцзян - Европа" и пересечет территорию Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и других стран ЦА.
В пункт назначения — Мадрид — поезд, как ожидается, прибудет примерно через неделю.
Среди товаров, которые везет состав, в основном, металлические инструменты, текстильные изделия, комплектующие для автомобилей и другая продукция.
Для обеспечения плавного экспорта продукции, таможенная служба и профильные ведомства находятся на постоянной связи, чтобы своевременно узнать о вспышке эпидемии и помочь решить возникшие проблемы с таможенным оформлением.
Кроме того, таможня открыла "зеленый коридор" для экспортных товаров, чтобы повысить эффективность таможенного осмотра и обеспечить своевременное отправление грузовых поездов.
Вспышка коронавируса в Китае
По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 70 548 человек. Число скончавшихся - 1 770 , всего удалось вылечить более девяти тысяч человек.
Вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали временное название - NCP (Novel Coronavirus Pneumoni - пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).
До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.