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Зал парогазовых установок

Ташкентская ТЭЦ объявила тендер на строительство газотурбинных установок

© Sputnik / Алексей Даничев
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200217/13485344/Tashkentskaya-TETs-obyavila-tender-na-stroitelstvo-gazoturbinnykh-ustanovok.html

Проект реализуется за счет заемных средств, полученных от Японского агентства международного сотрудничества ("JICA").

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. АО "Ташкентская ТЭЦ" объявило тендер на строительство "под ключ" газотурбинного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Проект предусматривает строительство двух высокоэффективных газотурбинных установок мощностью 27 мегаватт каждая.

"Работы включают в себя детальное проектирование, поставку материалов
и оборудования, монтаж/выполнение предлагаемых работ и оборудования, ввод в эксплуатацию, испытания и пробный запуск, а также обучение местного персонала газотурбинной электростанции с парогенерацией", - говорится в сообщении.

Предквалификационный отбор подрядчиков был проведен 14 февраля, сам тендер запланирован на май 2020 года.

Модернизация Сырдарьинской ТЭС
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Ташкентская ТЭЦ — одно из первых энергетических предприятий в Узбекистане, входящее в структуру АО "Узбекэнерго". Строительство тепловой электростанции началось в 1961 году, была введена в эксплуатацию в 1963-м.

В Узбекистане сейчас активно развивают энергетику и модернизируют старые предприятия. Так, в 2020 году, как ожидается, будут модернизированы шесть энергоблоков Сырдарьинской тепловой электростанции (ТЭС). Проект реализует российская компания "Силовые машины".

В результате модернизации мощность каждого энергоблока вырастет на 25 мегаватт— до 325 мегаватт, что суммарно увеличит мощность станции на 150 мегаватт.

Теги:
Строительство, тендер, ТЭЦ, Министерство энергетики



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