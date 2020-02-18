Участников СЭЗ освободят от уплаты таможенных платежей - закон

В СЭЗ участники вправе получать отсрочку по уплате НДС при импорте товаров сроком до 120 дней. Сумма НДС, образовавшаяся в результате превышения суммы налога, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, возмещается им в упрощенном порядке в течение 7 дней.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Пресс-служба Министерства юстиции опубликовала в своем Telegram-канале закон "О специальных экономических зонах". Документ определяет порядок их создания, льготы, а также требования к инвестиционным проектам.

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Через три месяца, когда новый закон вступит в силу, специальные экономические зоны будут классифицированы по следующим категориям:

свободная экономическая зона (СЭЗ) – территория, предназначенная для создания новых производственных мощностей, развития высокотехнологического производства, активного вовлечения в освоение производства современной конкурентоспособной, импортозамещающей, экспортоориентированной готовой промышленной продукции, а также обеспечения развития производственной, инженерно-коммуникационной, дорожно-транспортной, социальной инфраструктуры и услуг логистики;

– территория, предназначенная для создания новых производственных мощностей, развития высокотехнологического производства, активного вовлечения в освоение производства современной конкурентоспособной, импортозамещающей, экспортоориентированной готовой промышленной продукции, а также обеспечения развития производственной, инженерно-коммуникационной, дорожно-транспортной, социальной инфраструктуры и услуг логистики; специальная научно-технологическая зона – территория, на которой в целях развития инновационной инфраструктуры сосредоточены научные организации и иные организации в сфере научной деятельности (технологические парки, центры распространения технологий (трансфера технологий), инновационные кластеры, венчурные фонды, бизнес-инкубаторы и др.);

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Кроме того, закон детально описывает порядок создания, продления срока функционирования, изменения границ и ликвидации специальной экономической зоны, а также вопросы управления, в частности, функционирование административного совета и дирекции.

Вместе с тем в новом документе описывается какими должны быть инвестпроекты, предлагаемые для реализации на территории этих зон.

Требования разделили на общие и особые – для каждого вида зон.

Отдельными видами деятельности запрещено заниматься на территории спецэкономзон. Например, производством оружия и боеприпасов, ядерных материалов и радиоактивных веществ, алкогольной и табачной продукции и т. д. Также в законе оговорен процесс подачи и рассмотрения инвестиционной заявки, заключения, продления и прекращения инвестиционного соглашения.

Прописаны особенности правового режима, в частности, налоговые и таможенные льготы участникам зон. Льготы по налогам и порядок их применения предусмотрены Налоговым кодексом. Также они освобождаются от уплаты таможенных платежей:

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- за стройматериалы, не производимые в стране, и завозимые для реализации инвестпроекта в соответствии с инвестиционным соглашением в период строительства (кроме НДС и сборов за таможенное оформление);

- при ввозе технологического оборудования, аналоги которого не производятся у нас, по утвержденному перечню (кроме сборов за таможенное оформление);

- при ввозе сырья, материалов и комплектующих, используемых для производства и реализации продукции на экспорт (кроме сборов за таможенное оформление).

Кроме того, в СЭЗ участники вправе получать отсрочку по уплате НДС при импорте товаров сроком до 120 дней. Сумма НДС, образовавшаяся в результате превышения суммы налога, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, возмещается им в упрощенном порядке в течение 7 дней.

Сумма уплаченного НДС возмещается участникам СЭЗ из республиканского бюджета в порядке, определяемом Кабинетом министров.

При этом предусмотренные законодательством льготы и преференции сохраняются за участниками СЭЗ, зарегистрированными дирекциями до вступления нового закона в силу, и будут действовать до истечения срока их предоставления.