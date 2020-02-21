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Сбор лимонов в Крыму

В Узбекистане создадут Центр цитрусовых

© Sputnik / Макс Ветров
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200221/13513867/V-Uzbekistane-sozdaetsya-Tsentr-tsitrusovykh.html

В задачи нового центра будут входить разработка продукции рекомендаций по созданию плантаций, организация питомников, модернизация действующих теплиц, сертификация и многое другое.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. В Узбекистане создается Центр цитрусовых, субтропических и тропических растений, сообщает пресс-служба.

На днях Шавкат Мирзиёев подписал постановление о дополнительных мерах по развитию сферы лимоноводства в стране.

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Ассоциация производителей и экспортеров лимонов была переименована в Ассоциацию производителей и экспортеров цитрусовых, субтропических и тропических растений.

В задачи центра будут входить разработка продукции рекомендаций по созданию плантаций, организация питомников, модернизация действующих теплиц, сертификация и многое другое.

На финансирование проектов планируется привлечь зарубежные кредитные линии в размере не менее 100 миллионов долларов.

Напомним, спрос на лимоны и орехи во всем мире растет, поэтому ученые Ташкентского государственного аграрного университета еще с 2017 года проводят масштабные исследования по созданию сортов, соответствующих условиям климата страны.

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Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Фрукты



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