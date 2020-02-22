Жамшид Кучкаров отреагировал на слухи о повышении пенсионного возраста

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Министр финансов Узбекистана Жамшид Кучкаров прокомментировал появившиеся в отечественном сегменте интернета сообщения о якобы планируемом повышении пенсионного возраста.
"Думаю, пришло время внести ясность. Повышение пенсионного возраста в настоящее время не предусмотрено", — написал Кучкаров в своем Twitter.
По его словам, в скором времени Минфин представит подробную информацию по данному вопросу.
O'ylashimcha, ushbu masalaga oydinlik kiritishning ayni payti: hozirgi davrda pensiya yoshini oshirish ko'zda tutilmagan.— Jamshid Kuchkarov (@KuchkarovJA) February 22, 2020
Ushbu mavzuda Moliya Vazirligi tomonidan batafsil ma'lumot beriladi.
Ранее распространившуюся в СМИ и соцсетях информацию прокомментировали в Пенсионном фонде республики.
Там отметили, что сейчас идет разработка проекта концепции пенсионной реформы, основное внимание в которой будет уделено укреплению социальной защиты граждан, повышению размеров пенсий и пособий, а также расширению охвата экономически активного населения через систему социального страхования.
Эта концепция не предусматривает повышение возраста выхода на пенсию, подчеркнули в ПФ.