Жамшид Кучкаров отреагировал на слухи о повышении пенсионного возраста

Глава Министерства финансов Узбекистана прокомментировал распространившуюся в СМИ и соцсетях информацию относительно якобы планируемого повышения возраста выхода на пенсию.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Министр финансов Узбекистана Жамшид Кучкаров прокомментировал появившиеся в отечественном сегменте интернета сообщения о якобы планируемом повышении пенсионного возраста.

"Думаю, пришло время внести ясность. Повышение пенсионного возраста в настоящее время не предусмотрено", — написал Кучкаров в своем Twitter.

По его словам, в скором времени Минфин представит подробную информацию по данному вопросу.

O'ylashimcha, ushbu masalaga oydinlik kiritishning ayni payti: hozirgi davrda pensiya yoshini oshirish ko'zda tutilmagan.

Ushbu mavzuda Moliya Vazirligi tomonidan batafsil ma'lumot beriladi. — Jamshid Kuchkarov (@KuchkarovJA) February 22, 2020

Ранее распространившуюся в СМИ и соцсетях информацию прокомментировали в Пенсионном фонде республики.

Там отметили, что сейчас идет разработка проекта концепции пенсионной реформы, основное внимание в которой будет уделено укреплению социальной защиты граждан, повышению размеров пенсий и пособий, а также расширению охвата экономически активного населения через систему социального страхования.

Эта концепция не предусматривает повышение возраста выхода на пенсию, подчеркнули в ПФ.