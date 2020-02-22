18:35 22 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB150.07
  • EUR10319.35
  • USD9528.49
Поиск
Жамшид Кучкаров - Министр финансов

Жамшид Кучкаров отреагировал на слухи о повышении пенсионного возраста

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
Получить короткую ссылку
64 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200222/13524203/Zhamshid-Kuchkarov-otreagiroval-na-soobscheniya-o-povyshenii-pensionnogo-vozrasta.html

Глава Министерства финансов Узбекистана прокомментировал распространившуюся в СМИ и соцсетях информацию относительно якобы планируемого повышения возраста выхода на пенсию.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Министр финансов Узбекистана Жамшид Кучкаров прокомментировал появившиеся в отечественном сегменте интернета сообщения о якобы планируемом повышении пенсионного возраста.

"Думаю, пришло время внести ясность. Повышение пенсионного возраста в настоящее время не предусмотрено", — написал Кучкаров в своем Twitter.

По его словам, в скором времени Минфин представит подробную информацию по данному вопросу.

Ранее распространившуюся в СМИ и соцсетях информацию прокомментировали в Пенсионном фонде республики.

Там отметили, что сейчас идет разработка проекта концепции пенсионной реформы, основное внимание в которой будет уделено укреплению социальной защиты граждан, повышению размеров пенсий и пособий, а также расширению охвата экономически активного населения через систему социального страхования.

Эта концепция не предусматривает повышение возраста выхода на пенсию, подчеркнули в ПФ.

Теги:
пенсия, Экономика, пенсионный возраст, Узбекистан, Жамшид Кучкаров



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Anne-Marie
BRIT Awards-2020: лучшие образы и победители — фотолента
Кубок Лиги чемпионов УЕФА впервые привезли в Ташкент
Хотя бы взглянуть: в Узбекистан привезли недосягаемый спортивный трофей
Узбекско-турецкие отношения в цифрах и фактах
Узбекистан и Турция: цифры, контракты и планы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться