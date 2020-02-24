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Денежные купюры и монеты разных стран

Доллар продолжает дешеветь к суму, евро прекратил падение - курсы валют

© Sputnik / Михаил Кутузов
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200224/13529183/Dollar-prodolzhaet-deshevet-k-sumu-evro-prekratil-padenie---kursy-valyut.html

Центральный банк Узбекистана обнародовал очередные курсы валют на неделю. Доллар четвертую неделю подряд теряет к суму, евро после значительного падения несколько укрепился.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Курс доллара на понедельник вновь снизился к суму и составил 9 526,28, подешевев на 2,21 сума. Евро после двух недель падения подорожал на 10 сумов - до 10 329,35 сумов, сообщает пресс-служба ЦБ республики.

Примечательно, что кроме евро другие основные мировые валюты - иена, фунт, юань и рубль - также просели по отношению к узбекскому суму, причем английский фунт стразу на 76,24.

Курсы валют в Узбекистане с 25 февраля 2020 года
ЦБ Узбекистана
Курсы валют в Узбекистане с 25 февраля 2020 года
Напомним, что американская валюта демонстрирует снижение на протяжении месяца, евро также две последних недели дешевел более чем на 100 сумов за раз, но теперь несколько стабилизировался.




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