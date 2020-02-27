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Российская "Северсталь" увеличит поставки металлопроката в Узбекистан

© Sputnik / Александр Коркка
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200227/13554215/Severstal-uvelichit-postavki-metalloprokata-v-Uzbekistan.html

Компания готова расширять спектр возможностей и поставлять в республику не только металлопрокат в рулонах и листах, но и комплексные решения — стеллажи, готовые здания из металлоконструкций.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Российская "Северсталь" намерена к 2024 году увеличить поставки металлопроката в Узбекистан в три раза по сравнению с 2018 годом — до 450 тысяч тонн. Об этом заявил РИА Новости руководитель дивизиона "Восток" компании Виктор Никифоров.

© Sputnik / Aleksandr Korkka
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"На сегодняшний день мы поставляем в Узбекистан 150 тысяч тонн металлопроката, в течение двух-трех лет планируем увеличить эти объем в три раза до 450 тысяч тонн", — сказал Никифоров в кулуарах проходящей в Ташкенте выставки UzBuild-2020.

По его оценке, наличие всей цепочки производства и обеспеченность собственным сырьем позволяет компании обеспечивать высокое качество продукции российской компании.

Никифоров сообщил, что основной объем поставок в настоящее время приходится на АО UzAvto Motors, предприятия сельхозмашиностроения Узбекистана.

"Компания готова расширять спектр возможностей и поставлять не только металлопрокат в рулонах и листах, но и комплексные решения, такие как стеллажи, готовые здания из металлоконструкций", — уточнил он.

"Сегодня мы наблюдаем наиболее активное развитие в строительной отрасли Узбекистана, поэтому считаем этот рынок здесь приоритетным", — сказал представитель "Северстали".

По его словам, "Северсталь канаты" (входит в метизную группу "Северстали") поставила в 2018 году "под ключ" ванты для первого вантового моста в Ташкенте и в ближайшие годы нацелена на работу с компаниями добывающей отрасли (ванты, канаты) и агропромышленного сектора республики (стальные конструкции для плодоовощных хранилищ).

"Кроме того, мы готовы поставлять в Узбекистан свои инновационные брендовые продукты с уникальными свойствами для кровли — "Стальной шелк", "Стальной бархат" и "Стальной кашемир", — добавил Никифоров.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек.

Теги:
Северсталь, Россия, Узбекистан, Экономика



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