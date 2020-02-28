Узбекистан направил в ВТО документы для дальнейшего обсуждения интеграции

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Узбекистан направил в Секретариат ВТО необходимый пакет документов и ответы на вопросы комиссии, необходимые для дальнейшего рассмотрения возможности интеграции страны с организацией, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций.
"В Секретариат ВТО были направлены утвержденные Меморандум о режиме внешней торговли Республики Узбекистан и 12 дополнительных документов, затрагивающих различные аспекты внешнеторгового режима республики. В частности, дополнительно к Меморандуму о режиме внешней торговли направлены 7 приложений к данному документу, информация о применении соглашений ВТО, по таможенной оценке, техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам, торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, а также план мер по адаптации национального законодательства Узбекистана к правилам и требованиям ВТО", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в Женеву направлены дополнительные документы, содержащие информацию о режиме внешней торговли, ответы к комментариям по вопросам устранения технических барьеров, по процедурам импортного лицензирования и другие приложения.
Ранее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявлял, что в 2020 году республика намерена существенно продвинуться в этом вопрос и активизировать усилия.
Помимо этого Ташкент на экспертном уровне продолжает изучать преимущества и риски присоединения к Евразийскому экономическому союзу. По мнению узбекских и российских экспертов, оба этих процесса не противоречат друг другу и в любом случае будут способствовать повышению конкурентоспособности Узбекистана на мировом рынке.