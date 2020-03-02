Месяц падений: доллар теряет в цене пятую неделю подряд

Американец уходит в минус третью пятую неделю подряд. Теперь его цена составляет 9513 сумов. Причину столь продолжительного падения американской валюты ЦБ пока не комментирует.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Центральный банк страны обновил курсы валюты с 3 марта 2020 года.

Доллар продолжает потерю позиций, причем американец уходит в минус третью пятую неделю подряд. Теперь его цена составляет 9513 сумов.

Пресс-служба ЦБ Узбекистана Курсы валют с 03.03.2020

Евро же снова во внушительном плюсе + 159 сумов, спустя две недели крупного падения и неделю незначительной прибавки в стоимости.

Доллар снова в минусе: ЦБ обновил курс валют >>

Причину столь продолжительного падения американской валюты ЦБ пока не комментирует.

Рубль также упал в цене, но незначительно. С 3 марта за него дают 141 узбекский сум.

Напомним, Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.