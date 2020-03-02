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Месяц падений: доллар теряет в цене пятую неделю подряд

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200302/13576979/Mesyats-padeniy-dollar-teryaet-v-tsene-pyatuyu-nedelyu-podryad.html

Американец уходит в минус третью пятую неделю подряд. Теперь его цена составляет 9513 сумов. Причину столь продолжительного падения американской валюты ЦБ пока не комментирует.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Центральный банк страны обновил курсы валюты с 3 марта 2020 года. 

Доллар продолжает потерю позиций, причем американец уходит в минус третью пятую неделю подряд. Теперь его цена составляет 9513 сумов.

 

Курсы валют с 03.03.2020
Пресс-служба ЦБ Узбекистана
Курсы валют с 03.03.2020

 

Евро же снова во внушительном плюсе + 159 сумов, спустя две недели крупного падения и неделю незначительной прибавки в стоимости.

Доллар снова в минусе: ЦБ обновил курс валют >>

Денежные купюры и монеты разных стран
© Sputnik / Михаил Кутузов
Доллар продолжает дешеветь к суму, евро прекратил падение - курсы валют

Причину столь продолжительного падения американской валюты ЦБ пока не комментирует.

Рубль также упал в цене, но незначительно. С 3 марта за него дают 141 узбекский сум.

Напомним, Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

 

 

 

Теги:
падение, Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан, курс валюты, доллары



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