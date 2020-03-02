Выездные налоговые проверки будут длиться не более 10 дней

В ходе такой проверки может проводиться видеосъемка производственных объектов, складов, транспортных средств и торговых помещений. Кроме того, могут быть привлечены "тайные покупатели".

ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. На портале СОВАЗ размещен проект постановления ГНК об утверждении положения о порядке проведения выездных проверок.

Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2020 года, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Выездная проверка проводится с целью анализа информации по налогому учету, движения товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также для профилактики правонарушений и хронометража, проверки работы контрольно-кассовой техники и платежных терминалов.

Основаниями для проведения выездной проверки могут быть: необходимость сбора дополнительных сведений и документов в процессе налогового аудита и камерального надзора, а также обращения в налоговые органы о нарушениях налогового законодательства налогоплательщиками.

Налоговые органы могут:

осуществлять мониторинг численности работников

анализировать деятельность рынков, торговых комплексов

проверять наличие лицензий или разрешений по отдельным видам деятельности

осуществлять контроль остатков товарно-материальных ценностей и законности их перевозки автотранспортными средствами.

Как будет происходить выездная проверка?

Выездная проверка может длиться не более десяти дней, по ее результатам налоговые органы не будут осуществлять расчет налогов и сборов.

В ходе такой проверки может проводиться видеосъемка производственных объектов, складов, транспортных средств и торговых помещений.

Для проверки правильности использования платежных терминалов и кассовых аппаратов могут быть привлечены "тайные покупатели". Ими могут стать граждане, зарегистрированные на официальном сайте ГНК my2.soliq.uz

Налоговый орган должен ознакомить налогоплательщика приказом о проведении выездной проверки, заполнить книгу проверок предпринимателя, а также объяснить все его права и обязанности. В конце налоговики представляют результаты контрольного мероприятия.

Проект размещен для обсуждения и внесения предложений и замечаний до 17 марта 2020 года.

Налоговый контроль в Узбекистане

С 1 января в Узбекистане начал действовать Налоговый кодекс в новой редакции. В нем предусмотрен новый порядок проведения налогового контроля, при котором на основе риск-анализа налоговые органы имеют право назначать: камеральные, выездные налоговые проверки и налоговый аудит.

Камеральная налоговая проверка – это изучение в налоговом органе отчетности налогоплательщика и ее сопоставление с данными таможни, банков, кадастра и других органов.

Выездная налоговая проверка - изучение с выездом на место отдельных показателей налогоплательщика с целью фиксации фактов и сбора информации по исчислению и уплате налогов и сборов, а также других обязательств.

Налоговый аудит – полноценное изучение соблюдения налогового законодательства налогоплательщиком, имеющим высокую степень риска при значительных оборотах. Налоговый аудит проводится у налогоплательщиков, отобранных по результатам анализа факторов риска неуплаты налогов.