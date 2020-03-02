Выездные налоговые проверки будут длиться не более 10 дней

ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. На портале СОВАЗ размещен проект постановления ГНК об утверждении положения о порядке проведения выездных проверок.
Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2020 года, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Выездная проверка проводится с целью анализа информации по налогому учету, движения товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также для профилактики правонарушений и хронометража, проверки работы контрольно-кассовой техники и платежных терминалов.
Основаниями для проведения выездной проверки могут быть: необходимость сбора дополнительных сведений и документов в процессе налогового аудита и камерального надзора, а также обращения в налоговые органы о нарушениях налогового законодательства налогоплательщиками.
Налоговые органы могут:
- осуществлять мониторинг численности работников
- анализировать деятельность рынков, торговых комплексов
- проверять наличие лицензий или разрешений по отдельным видам деятельности
- осуществлять контроль остатков товарно-материальных ценностей и законности их перевозки автотранспортными средствами.
Как будет происходить выездная проверка?
Выездная проверка может длиться не более десяти дней, по ее результатам налоговые органы не будут осуществлять расчет налогов и сборов.
В ходе такой проверки может проводиться видеосъемка производственных объектов, складов, транспортных средств и торговых помещений.
Для проверки правильности использования платежных терминалов и кассовых аппаратов могут быть привлечены "тайные покупатели". Ими могут стать граждане, зарегистрированные на официальном сайте ГНК my2.soliq.uz
Налоговый орган должен ознакомить налогоплательщика приказом о проведении выездной проверки, заполнить книгу проверок предпринимателя, а также объяснить все его права и обязанности. В конце налоговики представляют результаты контрольного мероприятия.
Проект размещен для обсуждения и внесения предложений и замечаний до 17 марта 2020 года.
Налоговый контроль в Узбекистане
С 1 января в Узбекистане начал действовать Налоговый кодекс в новой редакции. В нем предусмотрен новый порядок проведения налогового контроля, при котором на основе риск-анализа налоговые органы имеют право назначать: камеральные, выездные налоговые проверки и налоговый аудит.
Камеральная налоговая проверка – это изучение в налоговом органе отчетности налогоплательщика и ее сопоставление с данными таможни, банков, кадастра и других органов.
Выездная налоговая проверка - изучение с выездом на место отдельных показателей налогоплательщика с целью фиксации фактов и сбора информации по исчислению и уплате налогов и сборов, а также других обязательств.
Налоговый аудит – полноценное изучение соблюдения налогового законодательства налогоплательщиком, имеющим высокую степень риска при значительных оборотах. Налоговый аудит проводится у налогоплательщиков, отобранных по результатам анализа факторов риска неуплаты налогов.