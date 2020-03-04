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Платежный терминал для банковской карты

За год число платежных терминалов увеличилось на 60%

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200304/13598965/Za-god-chislo-platezhnykh-terminalov-uvelichilos-na-60.html

Ранее национальный регулятор опубликовал данные, согласно которым узбекистанцы стали чаще прибегать к безналичному расчету.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал отчет за 2019 год, согласно которому за последний год в стране число платежных терминалов увеличилось на 60%.

Китайская платежная система UnionPay
© Sputnik / Василий Батанов
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При этом в 2018 году этот показатель составил лишь 4%.

Кроме того, за 2019 год в стране на треть увеличилось число банкоматов, показатель их роста составил 34%.

Ранее ЦБ Узбекистана опубликовал отчет за первый квартал 2019 года, в котором говорилось, что узбекистанцы стали чаще прибегать к безналичному расчету.

В республике, начиная с прошлого года, активно внедряются технологи бесконтактной оплаты.

Коммерческим банкам были выделены пластиковые карты HUMO, а также терминалы, которые будут установлены в гостиницах, супермаркетах, пунктах общественного питания, аптеках и других местах.

Теги:
Узбекистан, терминал, платежная система



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