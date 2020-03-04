За год число платежных терминалов увеличилось на 60%

Ранее национальный регулятор опубликовал данные, согласно которым узбекистанцы стали чаще прибегать к безналичному расчету.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал отчет за 2019 год, согласно которому за последний год в стране число платежных терминалов увеличилось на 60%.

При этом в 2018 году этот показатель составил лишь 4%.

Кроме того, за 2019 год в стране на треть увеличилось число банкоматов, показатель их роста составил 34%.

Ранее ЦБ Узбекистана опубликовал отчет за первый квартал 2019 года, в котором говорилось, что узбекистанцы стали чаще прибегать к безналичному расчету.

В республике, начиная с прошлого года, активно внедряются технологи бесконтактной оплаты.

Коммерческим банкам были выделены пластиковые карты HUMO, а также терминалы, которые будут установлены в гостиницах, супермаркетах, пунктах общественного питания, аптеках и других местах.